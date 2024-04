La respuesta de Transporte a las quejas de los pasajeros que protagonizaron el accidente

Un fuerte accidente de tránsito tuvo lugar a primera hora de la mañana de este lunes en el Acceso Este. Un colectivo impactó de atrás a un camión y dejó un saldo de varios heridos. La mayoría de estas personas son domiciliadas en el este provincial y viajaban hacia el Gran Mendoza.

Según la reconstrucción hecha por el sub secretario de Transporte, Luis Borrego: "A las 7:30 hubo un accidente con un colectivo que venía de La Paz e impactó la parte trasera de un camión. Todavía se está determinando cuál ha sido la mecánica del accidente. El colectivo tiene GPS y se pudo determinar que de ninguna manera venía en exceso de velocidad, eso ya se puede constatar. El colectivo estaba en condiciones, con las registraciones y revisiones técnicas correspondientes".

"La información la obtenemos con un sistema con seguimiento GPS, que es algo que no existe en todas las provincias, pero nosotros lo tenemos tanto en los colectivos del transporte urbano como de media y larga distancia. A través de este sistema inteligente de transportes tenemos toda esa información que después es entregada al personal policial", detalló en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

Condición del transporte público

Borrego destacó que "los colectivos vienen con la cantidad de pasajeros que establece la reglamentación, la cual detalla que se puede llevar pasajeros parados en media larga distancia. La cantidad de pasajeros está establecido por la cantidad de metros cuadrados que tiene el pasillo de cada uno de los colectivos, esto es entre cuatro y cinco personas por metro cuadrado. Este colectivo venía con mucha menos capacidad en total, ya que venían 46 pasajeros y tiene 40 asientos, ya que venían algunas personas paradas. Está dentro de la reglamentación permitir que estas personas puedan ir paradas porque este es un recorrido que no es directo, entonces va parando en todas las localidades donde va subiendo y bajando gente a medida que avanza su recorrido hasta la ciudad".

La seguridad en la vía pública resulta fundamental a la hora de prevenir accidentes. El sub secretario cuestionó la implementación del uso de seguridad en el transporte público: "En la mayoría de colectivos pueden haber cinturones de seguridad, lo que pasa es que muchas veces no es de uso por parte de los pasajeros ya que es una complejidad. Entendamos que es el funcionamiento o la dinámica que está permitida por reglamentación, funciona no solo en Mendoza sino en todas partes del país. Los colectivos en las horas pico van con su capacidad al máximo o con una importante capacidad de pasajeros, no sale de la normalidad o de lo que está permitido reglamentariamente".

"El cinturón de seguridad es algo complejo de implementar, hay que entenderlo en cómo es el funcionamiento del transporte público. Se entiende que es una buena medida, pero difícil de implementar. Por eso lo que parece a lo mejor mucho más sencillo en un vehículo particular, en el transporte público, donde suben y bajan pasajeros permanentemente, se hace mucho más complejo poder implementarlo. Lo que no quiere decir que no sea valedero, pero la implementación es un tanto compleja", sumó.

Mejoras en las condiciones

A raíz del accidente vial acontecido este lunes, los usuarios reclamaron por mejoras en las condiciones del transporte público. Luis Borrego afirmó que "estamos permanentemente trabajando en mejoras. Aunque el transporte público parezca algo estático, es algo que es dinámico porque nosotros permanentemente vamos recibiendo información de nuestro sistema inteligente que nos permite conocer cuál es la carga en cada uno de los lugares y vamos haciendo ajustes con respecto a modificaciones que van surgiendo. Mendoza, más allá de algunas situaciones o reclamos que se pueden plantear, sigue teniendo un sistema de transporte que tiene gran cantidad de frecuencias, abarca una zona muy amplia y sigue teniendo una de las tarifas más bajas del país".

"Nosotros seguimos manteniendo las mismas frecuencias que el año pasado y en algunos casos se ha incrementado, cosa que no se ha dado en otras partes del país. Estamos haciendo ajustes permanentemente, obviamente atendiendo los parámetros que existen y que aplican a todo el país, que es el aumento importante que han tenido los costos del sistema de transporte, buscando que sea lo más eficiente posible y obviamente que presta el servicio de la mejor manera posible", resaltó.

