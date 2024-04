El Colegio Público de Abogados elige autoridades

Durante la pandemia se encontraba dirigiendo y administrando al Colegio Profesional el Dr. Eduardo D. Awad, perteneciente a “Gente de Derecho”. Los abogados independientes durante la época de pandemia se han sentido muy perjudicados. De hecho, ha habido profesionales que solicitaban que la actividad profesional y sobre todo aquella que se dirimía en Tribunales sea de posible ejercicio ya que estuvo por muchos meses restringida la actividad profesional.

El malestar se hizo sentir y en la época en que se llamaba a elecciones

El paradigma era seguir con la vieja dirigencia o realizar un cambio. Ya en el año 2022 se estaba sintiendo el cambio que demandaba la sociedad y el Colegio Público de Abogados no fue la excepción. Las urnas hablaron y se eligió el cambio. Ganó la formula que encabezaba el Dr. Ricardo Gil Lavedra. Ahora nuevamente en este mes se va a confirmar el camino elegido para la conducción del Colegio Público o no.

En este mes se va a confirmar el camino elegido para la conducción del Colegio Público o no. Foto: MDZ.

A la hora de haber recibido su mandato el Dr. Gil Lavedra las finanzas estaban realmente muy mal, tal era así que la falta de claridad en la elaboración del presupuesto, y dificultad para controlar la ejecución presupuestaria. La forma en que se elaboraba el presupuesto dificultaba la determinación exacta del objeto y finalidad del gasto.

En la estructura organizativa, no existía un organigrama o estructura de la institución aprobada por el Consejo Directivo. La creación, y/o supresión de áreas era completamente discrecional y arbitraria. El organigrama del CPACF no estaba alineado

con los objetivos y funciones de la institución. No se encontraban definidas las misiones y funciones de las distintas áreas del CPACF. No existían circuitos administrativos definidos. No existían manuales o protocolos para la realización uniforme de los trámites administrativos más básicos. La informalidad en la gestión era total y, por lo tanto, su seguimiento y control era imposible de realizar.

No se contaba con un inventario completo de los bienes del CPACF. Las compras y contrataciones, no se contaba con un procedimiento reglamentado para tal fin. Así se puede seguir puntualizando las falencias con las que se encontraba el CPACF.

Que se podría decir respecto de los logros obtenidos entre ellos que están luchando en forma continua por la actualización de la U.M.A. Respuesta a los ataques a la abogacía como Cuestionamiento a la Ley de Sucesiones Notariales; y divorcios administrativos hoy en nuevo proyecto de ley ya no se encuentran. Cuestionamiento y aportes por la Ley de Lavado de

Activos; Críticas y cuestionamiento por la propuesta de Modificación de los honorarios de los mandatarios; Cuestionaron la actitud de A.N.Se.S. de impedir la labor de los profesionales, etc...

Dr. Ricardo Gil Lavedra.

Se han restablecido diferentes servicios para el ejercicio de la profesión como convenios con Instituciones bancarias, de educación, de servicios de consulta bibliográfica, etc. En otras palabras, se ha visto una serie de cambio sustanciales, pero obviamente todavía falta por hacer mucho para que los abogados/as profesional se vean conformes a la hora de ejercer la profesión.

Esos progresos son los que prometen seguir realizando y avanzando para obtener en primera instancia una mejoría profesional y por otro lado no debemos de olvidar que el CPACF da un servicio esencial a la comunidad en general, que es la de colaborar en el mejoramiento de la Justicia.

La lista del Dr. Gil Lavedra “Lista Unidad en Defensa de la Abogacía” compite con dos Listas mas una de ellas es “Gente de Derecho” quien encabeza la lista es la Dra. Patricia Trotta (especialista entre otros asuntos en Derecho Laboral) y por último “Espacio Abierto de la Abogacía” con el Dr. Rubén Ramos. Gente de Derecho es el espacio que administraba el Colegio Público antes de ser vencido por la Lista Unidad. Siendo así, el matriculado ya conoce a sus candidatos y su gestión. No pasa lo mismo con Espacio Abierto de la Abogacía que es un grupo nuevo y que intenta iniciarse en la vida política del Colegio. Junto con el Dr. Gil Lavedra lo acompañan profesionales como la Dra. Colombo Paula, el Dr. Casares Martín y el Dr. Alarcón Jorge.

Lo que nos va a mostrar las próximas elecciones es si los profesionales del derecho quieren seguir por la senda elegida, y continuar así con reformas profundas o no. Es por ello que este tipo de eventos no solo repercuten en los abogados/as matriculados, sino también en el mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Fabián Díaz Robledo.

* Fabián Díaz Robledo. Abogado.