Disfrutemos besar y ser besados con el alma y el corazón

Descubrí el poder y la magia detrás del simple gesto de un beso. Desde los primeros días de vida hasta las relaciones humanas más íntimas, este acto no solo despierta emociones profundas, sino que también tiene efectos positivos en nuestra salud física, mental y emocional. Conocé cómo la ciencia y la cultura se entrelazan para hacer del beso un símbolo universal de unión, afecto y conciliación.

La sola palabra beso nos transporta a situaciones de calma, atracción, amor, encuentro, entrega y muchos otros sentimientos de afecto. Esto se debe a que desde los primeros besos maternales que recibimos en nuestros primeros días de vida hasta el “The End” de las películas románticas que terminan con un beso, hemos crecido en una cultura que valora el beso como un símbolo de unión y conciliación.

Desde la neurociencia se pueden explicar estos sentimientos por los neurotransmisores y hormonas que se vuelcan a la circulación y logran una maravillosa sincronización con los sentidos, el tono muscular, la frecuencia cardíaca y respiratoria, disparadores, tanto de la respuesta sexual erótica como de actos de ternura, dependiendo de, con qué intencionalidad el disco rígido de nuestra increíble computadora cerebral, accione el mensaje en nuestro software neuronal. Toda esta explicación científica desconocida en siglos anteriores, no ha sido un inconveniente para que los besos, dados espontáneamente, tuvieran una parte importante en las relaciones humanas, ya fuera en forma privada o pública.

Celebrar el Día Internacional del beso, es una excelente forma de ofrecer un homenaje a las buenas intenciones y sentimientos que motorizan el acto de besar, más que al beso en sí mismo. Durante y después de un beso amoroso, amistoso, de reencuentro o de reconciliación, la química corporal se transforma en un verdadero y saludable elixir de la juventud. No sucede igual cuando las intenciones no se corresponden con la acción física del beso. En ese caso, esa magia química no se produce. Por lo cual los sexólogos recomendamos a nuestros pacientes los besos bien intencionados como parte de las terapias sexuales y desde otro ángulo de las relaciones familiares y sociales, se alienta a expresar el cariño a los hijos, otros familiares y amigos, a través de los besos, como un lenguaje sin palabras.

De modo que, así como los sentimientos impulsan al beso, los besos generan calma, seguridad, autoestima y conciliación, que son características que hacen mucha falta hoy día entre las personas que habitan el planeta. Sin lugar a dudas, el beso es un gesto cargado de significado en diversas culturas y contextos humanos. Disfrutemos, entonces besar y ser besados con el alma y el corazón, no solo con los labios.

Beatriz Literat.

* Dra. Beatriz Literat (MN 50294), Sexóloga clínica. Departamento Gineco-Sexo-Estética de Halitus Instituto Médico.