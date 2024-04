Con poco efectivo en caja, Axel Kicillof es presionado por los gremios para que reabra la paritaria

Tras conseguir un 13,5% de aumento para los haberes de marzo, que llevó el salario de los estatales bonaerenses a casi empatarle a la inflación, los gremios se llevaron la promesa de los representantes del gobernador Axel Kicillof de volver a juntarse los primeros días de abril para continuar con las negociaciones salariales.

Luego del feriado extra largo, el teléfono de los popes sindicales de los trabajadores estatales finalmente sonó, pero no para convocarlos a la paritaria estatal, sino para invitarlos a una reunión con el ministro de economía provincial Páblo López. Fue el encargado de blanquear la crítica situación económica que atraviesa la provincia de Buenos Aires; no solo porque Milei dio de baja todos los fondos extras que enviaba a la Provincia el gobierno de Alberto Fernández; sino por la caída histórica en la recaudación. Se habla de un 40%, luego del impuestazo de Kicillof que pegó de lleno en el bolsillo de los bonaerenses.

En el encuentro, el ministro de economía provincial recibió a los gremios diciéndoles que la provincia no podía seguir acompañando la paritaria estatal con aumentos que superen la inflación -algo que en la práctica nunca ocurrió, a lo sumo se llegó a igualar-, les aseguró la continuidad de las mesas paritarias y les pidió que acompañen”.

Por lo que los gremios enrolados en la Ley 10.43, del trabajador de la administración central bonaerense, comenzaron a pedir de manera formal la reapertura de la paritaria estatal. El primero en picar en punta fue ATE, que mediante una carta dirigida al ministro de trabajo provincial Walter Correa, solicitó la reanudación de las discusiones salariales cargando contra el gobierno nacional.

En la misiva, que lleva la firma del Secretario General de ATE provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, manifiestan la necesidad de un acuerdo salarial: “Dicho pedido obedece a la imperiosa necesidad de continuar haciendo los mayores esfuerzos para sostener el salario de los y las trabajadores del Estado provincial, en un contexto de ajuste brutal impuesto por el gobierno nacional de Javier Milei”.

Además, solicitaron que se garantice continuidad al trabajo de las mesas técnicas con el objetivo de “seguir atendiendo las demandas a resolver en los distintos sectores de la administración pública provincial”.

A todo esto, uno de los representantes gremiales que participó del encuentro con el ministro de Economía provincial, Pablo López, sincerándose a MDZ dijo bajo estricta reserva de nombre, que las próximas paritarias son “pour le galery”, “es fúlbito para la tribuna, es para hacerle la segunda a Kicillof”.

Por lo que agregó: “López fue claro, nos abarajó diciéndonos que la recaudación había caído estrepitosamente y sin los fondos extras que recibía la Provincia no hay forma de dar aumentos que acompañen la inflación. Fue sincero, nos dijo que no sabía que iban a hacer, por lo que nos pidió que los acompañemos.”

“Algo que me alarmó fue que nos dijo abiertamente que hasta septiembre está asegurado el pago de sueldos, por lo cual el resto de la frase es ´después no sabemos cómo seguir”, afirmó el sindicalista estatal; añadiendo que van a haber llamados a paritarias que no van a llegar a nada: "No es la primera vez que lo hacemos, esto es para que las bases vean que estamos haciendo algo. Seguramente consigamos que nos den algunos pases a planta y no más que eso”.

Sincerándose aún más, expresó: “Nosotros sabemos que la Provincia esta detonada, que a IOMA lo prendieron fuego y que en el IPS no saben como hacer para pagar las jubilaciones. En la campaña del año pasado agarraron plata de todas las cajas y ahora no hay un mango”.

Ante la consulta de si van a hacerle algún paro a Kicillof, respondió: “No creo, todas las organizaciones gremiales estamos con Axel y lo vamos a acompañar. Lo que si se va a aprovechar son los paros que está haciendo la CTA contra el gobierno nacional, cosa que quede que estamos parando contra Milei. Ahí se va a hacer un poco de circo como para que vean que estamos en la calle. Pero contra Axel, por ahora no vamos a hacer nada”.

Como están planteadas las cosas, los líderes sindicales docentes y de la administración pública provincial esperan el llamado del ministerio de Trabajo para que la reapertura de la paritaria estatal bonaerense sea un formalismo, sólo para la foto.