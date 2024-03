Estatales y docentes aceptaron la oferta de Axel Kicillof: de cuánto es el aumento acordado

El cierre de las paritarias de los estatales bonaerenses fue a última hora de anoche y de manera virtual, tras el pedido de convocatoria de manera urgente de uno de los gremios mayoritarios. De esta forma, en la noche del jueves y luego de varias idas y vueltas la mayoría de los gremios de la administración central enrolados en la Ley 10.430 aceptaron el ofrecimiento del 13,5% de aumento para el mes de marzo, otorgado por el Gobierno de Axel Kicillof.

Mientras que este viernes, en el encuentro mantenido en la sede del Ministerio de Trabajo provincial, los sindicatos que integran el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense cerraron la paritaria de marzo aceptando el 13,5% de aumento

Por lo que pudo reconstruir MDZ, las negociaciones informales con los gremios estatales y docentes comenzaron el mismo martes, tras el anuncio de la inflación de febrero: "Todos los gremios nos plantamos y dejamos en claro que el aumento debía estar más cerca del 15% que de lo que marcó la inflación de febrero”, afirmo una fuente gremial que participo de las conversaciones a este diario.

“Para nosotros era clave que en marzo empiece la recuperación del salario de los estatales bonaerenses. Se ve que el Gobierno no pensaba lo mismo porque el primer número que nos tiraron estaba por debajo del 13,2% de la inflación de febrero y las negociaciones hasta llegar al 13,5% fueron duras”, se sinceró el representante de uno de los gremios estatales bajo reserva de nombre.

A todo esto, ATE, el otro gremio mayoritario de la administración publica provincial, todavía no contesto si acepta o no el aumento, por lo que no se descartaría que de no aceptarlo llamen por primera vez desde que Axel Kicillof es gobernador a un paro. “Están presionados por las bases y los troskos les están copando muchos ministerios. Aunque mucho ruido no pueden hacer porque les pueden sacar todos los carguitos que les dieron”, dijo un rival sindical ante la sorpresa de que ATE podría anunciar un paro.

Desde UPCN, el secretario gremial Juan Pablo Oyarzabal, destaco que el aumento del 13,5% aceptado es sobre la pauta salarial del año pasado: “Nos parece que el ofrecimiento es considerablemente aceptable porque respeta uno de los pedidos de nuestra organización, que es que el aumento salarial sea al básico por lo que va a repercutir automáticamente en todas las bonificaciones, respetando la pirámide salarial”.

Asimismo, el representante de UPCN confirmo que las paritarias de los estatales bonaerenses serán mensuales: “En 15 días nos volveremos a juntar para rediscutir salarios acordes al nivel de inflación para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo”.

Por su parte, desde la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (FEGEPBA) destacaron que el aumento -del 13,5% a cobrar con los haberes de marzo- permitirá que se empiece a recuperar el salario de los estatales bonaerenses. Además, FEGEPBA planteó, entre otros puntos, que se restituya el pago del 3% por antigüedad, el pase a planta y la regularización de la atención y cobertura de IOMA.

Finalmente, el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense emitió un comunicado destacando que el Gobierno provincial contemplo en la paritaria los planteos de los maestros “para evitar la pérdida del poder adquisitivo” y que el ofrecimiento lo pondrán a consideración de las bases. En otro de los puntos subrayan que el incremento del 13,5% impactará en el próximo cobro de haberes y que el aumento replicará en los sueldos de los docentes jubilados.

Desde que comenzó el año el gobierno de Axel Kicillof aumento el salario estatal un 58,5%, dejándolo casi en pardas con la inflación desde que asumió Javier Milei, pero lejos todavía de poder recuperar el poder adquisitivo que se perdió en el último tramo del 2023.