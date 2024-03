La oposición le saltó a la yugular a Axel Kicillof: “Finge demencia y no se hace cargo de nada”

Tras las fuertes declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, contra el presidente Javier Milei en las que lo acusó, entre otras cosas, de robarle los recursos a los bonaerenses; de incentivar el avance del narcotráfico y negó que la suba de impuestos en la provincia sea un impuestazo. Senadores y diputados provinciales de la oposición cuestionaron duramente al gobernador.

En diálogo con MDZ, referentes de los bloques opositores de la Legislatura bonaerense afirmaron que Kicillof falsea la realidad y no se hace cargo de sus más de cuatro años de gobernador, “se debe pensar que la provincia de Buenos Aires es Narnia. Esta en un universo paralelo”, sostuvo uno de los diputados consultados.

Conferencia de prensa de Axel Kicillof. Foto: Captura de pantalla al canal de YouTube del Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Cabe destacar que la mayoría de los legisladores coincidieron en que llamar a una rebelión fiscal es una locura. “Sería dejar a los bonaerenses a la buena de Dios. No se puede llamar a la rebelión fiscal porque nos quedamos sin financiamiento para las cuestiones básicas de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el senador Agustín Maspoli, presidente del bloque UCR + Cambio Federal.

Asimismo, sostuvo: “Me hubiese gustado que el gobernador diga por qué ARBA sacó los beneficios a los contribuyentes que hicieron que los impuestos aumenten por encima del 200%. Kicillof está mirando otra película donde cree que los servicios básicos son de calidad y la verdad que en la provincia salud, educación y seguridad dejan mucho que desear”.

“Axel Kicillof está atravesando su segundo mandato y cuando inauguró el período de sesiones ordinarias dio un discurso como si recién hubiese asumido. Mientras todos esperábamos que hablara de un plan para abordar las urgencias que tenemos los bonaerenses, se dedicó a pelearse con el presidente Milei. No podemos seguir teniendo un presidente y un gobernador que se peleen, cuando somos los bonaerenses los que estamos en el medio”, finalizó el senador Maspoli.

En tanto el titular del bloque PRO en el Senado bonaerense, Alejandro Rabinovich, sin hacer mención a la negación del gobernador sobre el impuestazo, respondió en su cuenta de "X" la acusación de Kicillof de que el presidente esté fomentando el “narco capitalismo”.

Rabinovich le pidió al gobernador que se haga cargo de que el kirchnerismo gobernó el país 16 de los últimos 20 años, marcando la gravedad de que Kicillof “diga que el avance narco en el territorio nacional es a causa de los primeros 100 días del Gobierno de Javier Milei”.

Lo grave es que @Kicillofok , actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que también es el ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que también fue Diputado nacional del kirchnerismo y que también fue Ministro de Economía diga que el avance narco en el territorio… pic.twitter.com/HILv2F5ud6 — Alejandro Rabinovich (@arabinovich_ok) March 18, 2024

Por su parte, el diputado Guillermo Castello, titular del unibloque “Libre”, defendió las declaraciones del presidente Javier Milei y del diputado nacional José Luis Espert. “Kicillof usando un subterfugio, excedió el tope del 200% del impuestazo que apoyó gran parte de la oposición, mandando las boletas de ARBA con aumentos que son realmente confiscatorios. Con aumentos que, comparados con el año pasado, superan el 500%”, sostuvo.

“Ahí tienen razón Milei y Espert, es claramente confiscatorio. Es una expropiación de la propiedad privada, está en el Artículo 17 de la Constitución Nacional, y la provincia de Buenos Aires no brinda ninguna contraprestación”, afirmó Castello.

El diputado libertario agregó: “La provincia de Buenos Aires que cuenta Kicillof no existe, solo está en sus fantasías. Vive en una realidad paralela, en Narnia, con cosas que están en su cabeza y en el microclima del kirchnerismo que no baja a la realidad del desastre que dejaron”.

“Los impuestos están para pagar los bienes y servicios públicos que el Estado debería dar; y Kicillof en vez de gastarse la plata irresponsablemente en los 17 ministerios, los viajes de egresados y todas esas estupideces que está haciendo, debe cuidar más la plata de los bonaerenses. No convoco a no pagar, digo que ante la situación que vive gran parte de la provincia de Buenos Aires, hay que priorizar. Y yo priorizo darle de comer a los chicos, mandarlos a la escuela y pagar gastos más importantes y no estos impuestos que son estrafalarios, exorbitantes y expropiatorios”, completó.

La diputada del PRO Florencia Retamoso sostuvo que ante “el impuestazo que Kicillof niega fingiendo demencia, los bonaerenses deben hacer lo mismo que cuando van al supermercado y deciden no comprar los productos que aumentaron desproporcionadamente”.

La legisladora bullrichista aclaró: “Con esto no estoy llamando a una rebelión fiscal, pero sí a ponerle freno a los aumentos indiscriminados. Es un disparate. Kicillof se quiere presentar como el principal opositor sin hacerse cargo de nada y negando la realidad que soportan los bonaerenses desde hace más de cuatro años".

“Milei no dijo ninguna mentira en la campaña, a diferencia de Kicillof que dijo todo lo contrario a lo que está haciendo y a lo que están haciendo los intendentes de Unión por la Patria, que con la excusa de que Milei no gira los fondos, ahogan a los vecinos subiendo impuestos y creando tasas nuevas para bancar el despilfarro”, finalizó la diputada amarilla Florencia Retamoso.

Podríamos decir con seguridad y sin equivocarnos, que las acusaciones del gobernador tendrán este miércoles su segundo round entre el oficialismo y los diferentes bloques opositores cuando los diputados se vean las caras en la primera sesión ordinaria del año de la Cámara Baja bonaerense.