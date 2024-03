Axel Kicillof respondió con dureza a Javier Milei: "Verdaderas locuras" y "desquicio"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabeza este lunes una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, luego de "la rebelión fiscal" en la provincia, convocada por el diputado nacional José Luis Espert y apoyada por el presidente Javier Milei. Durante el acto, el gobernador anunció un incremento del 13,5% de los salarios de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, un aumento del 110% a las asignaciones familiares y una suba de la jubilación mínima, en un 46,6%.

Luego de que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja proponga "no pagar el aumento de impuestos" en la provincia, el mandatario provincial aprovechó la conferencia para ir contra Espert y contra el presidente Javier Milei. Explicó qué hacen con los impuestos y tildó a los liberales como "los más locos del mundo" porque están planteando "reprimir, limitar y controlar y regular un precio que es el de los ingresos de trabajadores y jubilados de la Argentina y así quieren modificar la dinámica de precios".

Espert llamó a una rebelión fiscal en la provincia.

El ahora legislador de La Libertad Avanza había declarado que "la única manera de protestar que tiene el contribuyente frente al robo impositivo es no pagar" porque "no nos da nada a cambio a los bonaerenses".

"Con los impuestos pagamos los salarios de 100 mil polícias, 25 mil trabajadores de la salud, 300 mil docentes, 80 mil auxiliares de escuela. Con los impuestos reparamos 800 mil escuelas, inauguramos 200 mil colegios, centros de atención primaria, equipamos a la policía, asfaltamos rutas, calles, y damos de comer a los chicos de la escuela. Eso hacemos con los impuestos, para el que no sabe", lanzó Kicillof, en un claro palito contra Espert y Milei, quienes habían dicho que los bonaerenses no debían pagar más los impuestos.

Kicillof desmintió los dichos de los funcionarios liberales, y dijo que los impuestos que aumentó fueron consensuados con mayoría de la Legislatura Bonaerense y que no es "un impuestazo". "Creemos que el sistema tributario tiene que cobrar más a los que más tienen, pero lo que no se puede decir es que estamos frente a un impuestazo, vendría bien que el presidente y los que llevan adelante estas declaraciones dejen de mentirle a la gente y a la provincia de Buenos Aires", agregó. También confesó que Buenos Aires es la provincia que menos gasta, y con el menor Estado: "No podemos despilfarrar lo que no tenemos".

Además, apuntó contra el jefe de Estado porque es "gravísimo" que un "presidente de la Nación llame a incumplir la ley, en este caso la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires. No soy abogado, no sé dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. El que juró cumplir con la Constitución Nacional no lo está haciendo.

"Cada uno de estos raptos, ataques, verdaderas locuras, están dirigidas a una persona a veces, porque me menciona a mí en este caso, pero no es la primera vez ni siempre es la misma persona, rota con su enojo y el rato del día. Lo que plantea Milei es contra el pueblos de Buenos Aires, que cómo va a pagar los hospitales, la salud, las escuelas", argumentó. Y siguió: "Luego de ajustar a actores, científicos, pareciera que quiere generar un problema con las prestaciones y derechos básicos en todas las provincias de la Argentina".

"Parece que nadie esta exento de recibir estas descargas que a veces ocurren por la madrugada contra diferentes figuras públicas, sinceramente no sé por qué lo hace, no soy psicólogo, soy gobernador elegido por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. La tarea que tenemos es defender al Estado provincial, los derechos y ponerle freno a un desquicio y a la creencia que es por impulsos, es por raptos que se toman las decisiones. No se puede gobernar por impulsos. Si una persona se gobernar por impulsos, uno se pregunta cómo se pretende gobernar en general y gobernar un pais", expresó Kicillof.

El mandatario provincial aludió que las medidas de ajuste del Gobierno son una "venganza" por la caída de la ley ómnibus y el DNU, y también enfatizó en que "es muy grave la agresión, la violencia y persecusión" que el presidente Milei comenzó tras el rechazo de estas reformas, a través de "memes y retweets".

Por último, Kicillof advirtió que "tenemos un presidente que dijo que se cortaba un brazo si subía un impuesto" y que, a pesar de esa declaración, subió el Impuesto PAIS de 7% a 17%. "No estoy abriendo un juicio de valor, estoy contando las contradicciones y el tipo de declaraciones que da quien subió ese impuesto y pretende subirle el Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría", sumó.

"El punto no es achicar el Estado solamente, con estas decisiones (subir tarifas de luz y gas, boletos de colectivos) se trata de desintegrar las capacidades del Estado, incluso la Unidad Nacional", fulminó el gobernador.

Para finalizar, Kicillof dijo que "este Gobierno no va a abandonar el mandato que le dio el pueblo de la provincia" e invitó a Milei a que salga del "encierro y que recorra Buenos Aires" para que observe "lo que ocurre en nuestros barrios como resultado de su plan económico, que resulta criminal".

"La realidad es totalmente distinta, quizás no se ve en Olivos o tuiteando obsesivamente por al madrugada, pero no está viendo el daño y sufrimiento del brutal ajuste que está llevando adelante", concluyó.