El peronismo bonaerense salió a cruzar a Espert por llamar a la "rebelión fiscal"

El diputado nacional José Luis Espert, quien esta semana se sumó formalmente a La Libertad Avanza, dijo durante el sábado que los bonaerenses no tienen que pagar los impuestos en la provincia debido a los fuertes aumentos que aplicó el gobernador Axel Kicillof en los últimos días. Recibió el apoyo de Javier Milei a la moción, pero el peronismo salió a cruzarlo.

"Muy grave e irresponsable. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de diputados de la Nación llama a una rebelión fiscal. José Luis Espert, diputado nacional recientemente incorporado al bloque de La Libertad Avanza, como anunció el propio presidente de la Nación al inicio de esta semana, llamó a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires", relatan desde el PJ en un comunicado.

"El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo (...) Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy productor rural", había dicho Espert en declaraciones radiales. Este domingo, en redes, Espert redobló la apuesta: "Insisto. No hay que pagarle ningún aumento de impuestos a Kicillof. La única manera de protestar que tiene el contribuyente frente al robo impositivo es no pagar".

"La gravedad de los dichos de quien preside una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación sólo se supera por la validación del propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien no solo compartió los dichos de Espert en redes sociales, sino que en una entrevista radial brindada esta tarde consideró que es "expropiatorio el aumento del impuesto inmobiliario y una violación al derecho de propiedad", criticaron desde el peronismo.

— • Comunicado del PJ de la provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/PuVruE77zD — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) March 17, 2024

"Es muy grave e irresponsable la actitud del presidente de la Nación y el diputado por la provincia de Buenos Aires que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso. Están abiertamente llamando a una rebelión fiscal en la provincia. Este hecho sucede mientras que el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, colabora con la provincia de Santa Fe en la lucha contra el narcotráfico, enviando patrulleros y personal como bien destacó la propia ministra de Seguridad, Patricia Bulirich", sumaron.

Y atacaron: "Las irresponsables declaraciones se dan además en un contexto donde la política impositiva de la provincia de Buenos Aires se encuentra condicionada por la sustracción de un punto de coparticipación, eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y fundamentalmente por las decisiones del presidente en la macroeconomía".

"¿Qué buscan el presidente de la Nación y el de la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Es de suma gravedad lo que están instando a hacer", finalizaron diciendo en un comunicado.