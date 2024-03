Turismo aventura: Evan González, la influencer que recorrió Mendoza en skate

La influencer mendocina, Evan González, recorrió la provincia de Mendoza de punta a punta durante 10 días a bordo de un skateboard eléctrico. La iniciativa se realizó de forma conjunta entre la joven y el Gobierno provincial. Se trata del proyecto “Rodando entre viñedos”, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza a través del Ente Mendoza Turismo (Emetur), y que se basa en presentar las principales zonas vitivinícolas y las bodegas más destacadas de cada una de ellas a través de la experiencia de Evan mediante la fusión de su pasión por la aventura, la sostenibilidad y las bondades de nuestra provincia.

Evan González habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó que "el recorrido lo empecé en Malargüe y terminó en Lavalle. Ya terminé el proyecto, me falta subir solo los últimos videos porque como estuve con la Vendimia y conociendo a gente de nuestra hermosa provincia, me atrasé un poco. Recorrí toda la provincia, me faltaron algunos departamentos pero todo con el skate y con los chicos de turismo de la provincia".

"Vivo en Alemania hace 11 años más o menos, pero viajo un montón, entonces utilizo Alemania como base e intento venir acá a Argentina una vez al año. Lo que hago es viajar en skate por diferentes lugares del mundo, he recorrido bastantes países como Portugal, Costa Rica, el camino de Santiago, hice el Récord Guinness desde Frankfurt hasta Madrid el año pasado, también hice Luxemburgo y la última aventura fue acá en nuestra hermosa provincia", comentó la influencer respecto a sus travesías.

Evan González.

Además, afirmó que "nuestra provincia es hermosa, qué lugar increíble que tenemos en el mundo. Estoy muy contenta de haber nacido acá, se me caían las lágrimas en la Vendimia. La fiesta la vivís diferente cuando vivís afuera y la ves después de tantos años. Esa es la reacción de todos los turistas, conocí un montón de gente que me dijo que es un lugar maravilloso, que es la provincia más linda de Argentina. Cuando iba por el skate en las calles con la montaña de fondo y las viñas a los costados, la verdad es que sentía mucho orgullo. También está la gente, ese amor del mendocino no se vive en otra parte. Viví algo muy bonito en Costa Rica, pero Mendoza no lo cambia, que increíble es nuestra provincia".

"Viajar arriba del skate se vive con todos los sentidos. La verdad es que este viaje no lo hice todo en skate como los anteriores, sino que el ente de turismo me estaba acompañando todo el tiempo. Teníamos una trafic, hicimos 3000 kilómetros en total, si yo hubiera intentado hacer este viaje y todas las actividades turísticas y de aventura, hubiera necesitado dos meses. He viajado como tres o cuatro kilómetros al día en skate, no es tanto, pero pude disfrutar de los mejores paisajes", cerró.

