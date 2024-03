Anses: cómo y dónde reclamar si no cobré mi asignación este mes

En algunos casos los benefiaciarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden realizar un reclamo, ya sea por no haber cobrado una asignación o por la demora en alguno de los trámites y gestiones que realiza el organismo. Existe una serie de pasos para realizar un reclamo y dependerá un poco del tema a resolver.

Cuándo corresponde hacer un reclamo ante Anses

Antes de hacer un reclamo, se debe tener en cuenta que Anses dispone de un tiempo máximo estipulado para resolver tus trámites, dependiendo de su complejidad.

Se puede hacer un reclamo formal cuando los plazos máximos de realización de dichos trámites y gestiones no se hayan cumplido. Por ejemplo, si no se liquidó la prestación en tiempo y forma, si no recibiste la resolución de tu jubilación o pensión o la atención que recibiste no fue satisfactoria, entre otros ejemplos.

Existen varias formas de realizar un reclamo a la Anses. (Foto: Archivo MDZ)

Un detalle que señala el organismo en su página web es que al comenzar un reclamo no es posible iniciar nuevos trámites o solicitar asesoramiento. Teniendo en cuenta esto, Anses señala que en caso de ser necesario realizar una consulta informativa o iniciar un trámite o gestión, se debe consultar a través de los canales de atención disponibles.

Qué tener en cuenta para hacer un reclamo

Es necesario que tus datos de contacto en mi Anses estén validados para que puedas recibir comunicaciones del organismo. Además, también es importante que cuando hagas tu reclamo seas lo más claro y detallado posible. Por ejemplo:

por una hija o hijo, se debe informar el CUIL del tutor. Si el reclamo es por un haber o prestación que no se cobró, se debe informar el número de la prestación y señalar el mes en que no se recibió el pago.

Cómo hacer un reclamo a Anses:

Existen tres formas de realizar un reclamo ante Anses, una es presencial y las otras se pueden realizar desde casa.

Por internet ingresando a Mi Anses > Denuncias y Reclamos > Hacer un reclamo o sugerencia.

> Denuncias y > Hacer un o sugerencia. Por teléfono llamando al 130.

Personalmente en la oficina de Anses más cercana.

Una vez efectuado tu reclamo, Anses dispone de 10 días hábiles para ponerse en contacto.