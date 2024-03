Dengue: el dato sobre los contagios que preocupa en Mendoza

La cantidad de casos de dengue registrados hasta el momento en Mendoza preocupa a las autoridades de los efectores de salud. En comparación con otros años, la temporada se caracteriza por ser la de mayor magnitud, de comienzo más temprano y persistencia de casos. La última semana dos personas infectadas murieron y se triplicaron los casos sospechosos mientras que las guardias de hospitales públicos y privados registraron hasta 5 horas de espera para la atención en la guardia. Desde el Ministerio de Salud hacen hincapié en la prevención.

"Llevé a mi mamá a la guardia con náuseas, 39º de fiebre y mucho dolor de cuerpo. Esperamos aproximadamente 4 horas y nos dijeron que no había reactivos ya que el gobierno no los estaba mandando. La atendieron y enviaron a casa porque no era un caso de gravedad", contó María y agregó: "Nos aclararon que el único antitérmico que puede utilizar es Paracetamol ya que los otros pueden traer complicaciones" .

Desde el Ministerio de Salud desmintieron la información acerca de la falta de reactivos y argumentaron que la enfermedad está siendo diagnosticada por criterio clínico basados en los síntomas y cuadro clínico que presenta el paciente. En ese sentido, aclararon que los testeos están siendo utilizados en los casos que revisten mayor gravedad.

"En las guardias de hospitales como el Central, Español, Notti y el Italiano, el mayor porcentaje de las consultas las realizan pacientes que acuden con sintomatología compatible con dengue", confirmó a MDZ un profesional de la salud de uno de los nosocomios mencionados.

A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, la enfermedad tiene una prevalencia de casos autóctonos con personas infectadas sin antecedentes de viaje y al igual que sucedía con el Covid, es posible que muchos estén transitando la enfermedad de forma asintomática. Según precisó la subsecretaria de Salud, Carina Copparoni, la provincia tiene un total de 1.187 casos confirmados de dengue. Esto "coloca a Mendoza en 58 casos cada 100 mil habitantes, mientras que las provincias del norte tienen más de 1.000 cada 100 mil habitantes", precisó la funcionaria.

Los departamentos que registran un mayor número de casos son los de la Región Metropolitana (Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Maipú) , y fuera de esta, San Rafael (Ciudad).

Infografías MDZ

Síntomas del dengue

Fiebre (38° o más) acompañada de uno o más de los siguientes síntomas:

Dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular y/o de articulaciones

Náuseas y/o vómitos

Cansancio intenso

Aparición de manchas en la piel

Picazón

Sangrado de nariz y/o encías

Ante la presencia de fiebre y cualquiera de estos síntomas: se debe acudir de manera inmediata al centro de salud más cercano para recibir el tratamiento adecuado.

¿Cómo se transmite?

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, conocido como el mosquito “hogareño” por sus hábitos domiciliarios. Es de color oscuro con franjas y manchas blancas y se cría en recipientes con agua. La picadura de este mosquito, además de dengue, puede transmitir otras arbovirosis como Zika y chikungunya.

Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue, y luego pica a otras personas, puede transmitir esta enfermedad. El contagio se produce principalmente por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de forma directa de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.