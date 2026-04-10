La Fundación Huésped investiga la respuesta de la vacuna contra el dengue en adultos mayores

La Fundación Huésped puso en marcha un estudio clave para evaluar la seguridad y la respuesta inmune de la vacuna contra el dengue en personas de entre 60 y 79 años, un grupo etario sobre el que aún no existen datos específicos en Argentina.

Actualmente, la vacuna contra el dengue está aprobada en el país a partir de los 4 años, pero no cuenta con evidencia suficiente en adultos mayores, lo que motivó el inicio de esta investigación.

El objetivo del trabajo es generar información científica sobre la tolerabilidad y la respuesta inmunitaria en personas mayores, especialmente en aquellas con enfermedades preexistentes como hipertensión, diabetes o insuficiencia renal.

Podrán participar personas de entre 60 y 79 años que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, no se incluirán personas inmunosuprimidas, debido a que se trata de una vacuna a virus vivos atenuados.

La investigación se centra en la vacuna Qdenga, desarrollada por el laboratorio Takeda, actualmente la única aprobada y aplicada en Argentina.

La directora de la División de Vacunas de Fundación Huésped, Florencia Cahn, explicó la relevancia del estudio: “Se trata de la misma vacuna que se aplica en los vacunatorios del país, pero la diferencia es que hasta el momento no ha sido evaluada específicamente en personas adultas mayores de 60 años”.

En ese sentido, agregó: “Este estudio es fundamental para aportar datos que permitan comprender mejor cómo responde el sistema inmunológico a la vacuna en estos grupos etarios”.

Convocatoria abierta

Desde la organización informaron que las personas interesadas en participar deberán completar un formulario de inscripción. La iniciativa busca ampliar el conocimiento sobre la eficacia y seguridad de la vacuna en una población considerada de riesgo, en un contexto donde el dengue sigue siendo una preocupación sanitaria en el país.

Con esta investigación, Fundación Huésped apunta a cubrir un vacío clave en la evidencia científica y contribuir a mejorar las estrategias de prevención en adultos mayores.