Caso Benjamín: qué dijeron las abuelas mientras hacían los rastrillajes

El fiscal de la localidad tucumana de Concepción Miguel Varela confirmó que hallaron este miércoles restos óseos que serían de Benjamín G., el nene de 3 años que lleva más de un año desaparecido y por el cual el padre sería el presunto asesino. La localización se produjo este miércoles por la tarde, a aproximadamente dos kilómetros de la vivienda familiar. Los restos estaban dentro una bolsa, en medio de la vegetación.

El Ministerio Público Fiscal puso a disposición distintas divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Las tareas se llevaron a cabo de manera conjunta con efectivos de la Policía de Tucumán y de Bomberos de Bella Vista y Yerba Buena. Mientras tanto, las abuelas del nene, claves en el desarrollo de la investigación, esperaban el desenlace del operativo. En ese contexto le dieron una entrevista a medios locales en las que revelaron muchos datos acerca de la dinámica familiar de los padres de Benjamín.

Entrevista a Mercedes Luna, la abuela paterna

-Están haciendo rastrillajes, la policía y el Poder Judicial, ¿qué piensa usted en este momento? ¿cuál es su sentir en este momento?

-La verdad es que yo ya pienso lo peor porque si los niños ya han declarado y, según dicen, mi hijo también...Pero no sé todavía.

-¿No habría confesado, no habría dicho qué pasó con Benjamín, no habría indicado un lugar?

-No, yo no sé eso. No puedo decir porque no me comunicaron nada de eso.

-¿Estamos cerca de la casa de su hijo? ¿Sabe? ¿Se ubica usted por acá?

-No, si yo nunca vine para acá.

-¿En qué momento pierde usted el contacto con sus nietos, trata de buscarlo a Benjamín?

-No perdí el contacto con ellos porque siempre me hablaban por teléfono, siempre tuve contacto por teléfono así que yo no perdí contacto. Yo ya cuando me parecía que el chiquito no estaba, había desaparecido, yo pedía, no sé por qué, pero esa intuición que uno tiene de abuela, no sé, pedía que me manden fotos y siempre me mandaban la misma foto. Después cuando el nenito más grande fue a la casa de mi hija y le dijo que me contaran que Benjita había muerto, después mi hija lloraba y le dijo: "No tía, lo llevaron al hospital". Entonces, yo empecé a averiguar en el hospital, pero no. Después hice la denuncia, el oficial hablaba por teléfono con la madre del nene, pero ella lo negaba.

-¿Negaba al bebé?

-Sí, negaba la existencia del bebé, entonces yo fui a archivo y saqué el acta de nacimiento y así hice ver que sí existía.

-¿Usted recuerda cuándo tuvo por última vez contacto con Benjamín?

-Sí, cuando empezó a querer caminar. Al año y dos meses más o menos.

-¿Esta fue la última vez que lo vio?

-Sí, la última vez

-¿Recuerda cómo lo vio, en qué estado estaba él?

-Estaba bien de salud, las tías lo bañaban porque mi familia es así, son todos muy familieros, amamos mucho la familia.

-¿Qué decían los otros niños? ¿Cuál era la situación en la que vivían? ¿Había violencia contra ellos?

-No, ellos nunca me han contado eso.

-¿Cómo era Benja?

-Era un amor, una preciosura. Mi yerno le decía "Pirulín" y él se reía y corría. La verdad que yo no sé lo que ha pasado con mi hijo porque cuando él era grande y se enfermaba, iba a mi casa y yo lo acariciaba, lo abrazaba, estaba en la cama, lo besaba. No sé lo que le ha pasado para que tenga que tomar esa decisión, hacer eso con esa criaturita.

Benjamín desapareció hace por lo menos un año. Foto: Mariana Romero - Gza.

-¿No era una persona agresiva habitualmente?

-Sí, sí. Era muy nervioso, inclusive cuando me hablaba por teléfono y se ponía nervioso yo le cortaba el teléfono y lo bloqueaba.

-¿Es verdad que la llamó hace poco?

-Me llamó de la Comisaría. Me había llamado varias veces, pero ese día le pregunté por Benjita y me respondió que quería que lo ayudara a salir, que si lo ayudaba a salir después me entregaba a Benja. Yo le dije que no, que primero me entregara a Benjita y después lo ayudaba.

-¿Qué pasó con otro nieto suyo que recibió golpes y perdió la vida?

-Sí, yo recién ahora me entero porque habían dicho que el bebé se había broncoaspirado y había muerto por eso. Mi marido había pedido para ver la autopsia y decía eso ahí.

Entrevista a Mónica Gargiulo, la abuela materna

-¿Usted vio el informe sobre los golpes a Rodrigo?

-Decía que tenía quebraduras en el cuerpo, en brazos y piernas, hematomas. No sabían bien si eran mordeduras o golpes. Tenía una fisura en la boca, golpes en la cabeza y ha pasado esto, que la Justicia no ha visto la necesidad de nosotros de saber qué había pasado y ha decidido cerrar el caso y no darnos explicaciones. Nosotros siempre hemos dicho que a Rodrigo lo habían matado, que no se había broncoaspirado como decían.

Video: la declaración de las abuelas