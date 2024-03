"Falta el bebé": Benjamín, el aviso de su abuela tucumana y la peor sospecha

En una humilde casa de campo de Tucumán, el 7 de enero de este año, pasadas las 17, un hombre llamado Jorge Lucero comenzó a atacar a insultos y golpes a Romina, su mujer, porque la heladera estaba sucia y no había comida preparada. Ella, que a menudo recibía palizas prefirió hacer lo que hacía siempre: intentar que el conflicto no creciera, que la violencia no fuera mayor, entonces sacó las cosas de la heladera y comenzó a limpiar mientras él le reclamaba: "La ropa nunca tiene perfume, siempre me tengo que vestir con lo mismo. Tenés el diablo adentro, el demonio te tiene agarrada. Los chicos me tienen miedo por tu culpa, porque ven cómo te trato, pero todo es culpa tuya. No hacés nada, vivís echada con el teléfono".

Romina, en silencio, continuó limpiando. Media hora más tarde, a las 18, salió al fondo de su casa y se paró al lado de un árbol de algarrobo. Lucero la increpó a los gritos: "Parate de manos", le dijo y comenzó a golpearla. Ella sólo atinó a taparse el rostro. En un segundo de descuido de él logró escapar entre los pastizales, caminó por las vías del tren y llegó hasta la casa de una vecina conocida. Aunque no estaba, la esperó y cuando llegó hizo la denuncia. Un médico forense comprobó las lesiones y al día siguiente la Policía fue a su casa para detener a su marido, que estaba con los chicos. Había dos, un nene de 8 años y una nena de 4. Esto encendió las alarmas de una de las abuelas de los niños, que esperaba afuera. "Falta el bebé", señaló. El bebé se llama Benjamín y desde aquel episodio, se supo que está desaparecido, por lo menos, desde hace ocho meses.

La historia fue revelada por la periodista tucumana Mariana Romero en la red social X. Benjamín nació en julio de 2020, era el hermano menor de cuatro, pero uno de sus hermanitos murió en 2018 en condiciones poco claras. Lucero tenía un vínculo conflictivo con la ley. Recurrentemente pasaba días en prisión por golpear a su pareja. Mientras tanto, la vida de Romina transcurría entre las paredes de su hogar y alguna visita a la casa de las abuelas de los niños, pero un día, a mediados de 2021, Benjamín no salió más de su casa.

Esto sorprendía a una de sus abuelas que preguntaba por él y pedía verlo. Del otro lado, le respondían que estaba enfermo, al cuidado de la madrina o, insólitamente, que había quedado solo en la casa. El tiempo pasó y la abuela comenzó a sospechar. Le escribió algunos mensajes a Romina y le pidió fotos del menor, pero las que recibía eran siempre iguales.

Benjamín nació en julio de 2020. Foto: Gza. Mariana Romero

La abuela de Benjamín comenzó a sospechar que algo raro ocurría. Tanto Romina como Jorge tenían un vínculo problemático con el consumo de sustancias y no trabajaban de manera formal. Según consta en la causa, vivían de una pensión y de las Asignaciones Universales de los chicos.

En medio del proceso judicial por la golpiza de la que fue víctima, Romina siempre declaró tener dos hijos. Ni tres, ni cuatro. Un día, durante una visita a la casa de una de las abuelas, el niño más grande de Romina le dijo a su tío que su hermanito menor había muerto. Esto desencadenó una locura familiar que terminó en un llamado a la madre del menor: "¿Qué le has hecho a Benja?". No hubo respuesta, pero después de que el chico habló, apareció golpeado.

Por todo esto, la abuela paterna se presentó en la Comisaría 2° el 20 de febrero y realizó la denuncia por desaparición del menor. La Policía reaccionó y fue a la casa del campo por el nene, pero Romina negó que exista. Luego, en la comisaría, Jorge hizo lo mismo. Anses, el Registro Civil, el registro de Maternidad y el Sistema Provincial de Salud dieron cuenta de que Benjamín nació y estaba registrado.

Golpes en las piernas de la madre de Benjamín producto de una paliza de su pareja. Foto: Mariana Romero Gza.

Las versiones de la madre sobre Benjamín

En las distintas actuaciones, Romina cambió sus versiones. Aunque primero dijo que Benjamín no existía, luego declaró que había nacido, que era su hijo, pero que no sabía dónde estaba. Después cambió su versión y explicó que en julio del año pasado mientras comían en la galería, el nene hizo algo que enfureció al padre. Este le pegó y le provocó una caída de espaldas sobre un bloque de cemento. Benjamín sangró hasta que ella lo curó, entonces Jorge comenzó a golpearla hasta desvanecerla, pero al despertar vio cómo su marido entregaba a Benjamín a un hombre que había llegado al lugar en auto.

La humilde casa de Benjamín y su familia en el campo. Foto: Mariana Romero Gza.

La versión del hijo mayor

El chico le dijo a su abuela que a Benjamín le pegaban recurrentemente y que un día su papá se enojó porque no podía mover un bloque de cemento, le pegó una cachetada, Benjamín cayó al suelo y su papá le habría partido el bloque en la cabeza. Que, luego a él lo hicieron ir "adentro" y que no volvió a ver a su hermanito.

Rodrigo, el hijo fallecido de la familia

Rodrigo murió en 2018, a los 11 meses. Cuando lo llevaron al médico, los padres hablaron de un cuadro respiratorio de gravedad, pero la médica detectó golpes y que el niño no había sido higienizado desde hacía aproximadamente 20 días. Se ordenó una autopsia en la que se leyeron hematomas, cortes, mordeduras y dos fracturas. La causa se archivó. Desde la Fiscalía que investiga la desaparición de Benjamín anticiparon que pedirán reabrirla.