Viajó a España para "casarse" con Luis Miguel y se dio cuenta de que la habían estafado: perdió 10 mil dólares

Los ladrones cada vez se las ingenian más para salirse con la suya, y las estafas virtuales se convirtieron en una práctica muy común. Sandy Somarriba, una mujer de 73 años oriunda de Nicaragua, creyó haber mantenido una relación a distancia con el famoso cantante mexicano Luis Miguel durante todo un año, y cuando llegó el momento de la "boda" descubrió que había caído en un engaño que le costó millones.

“A mí me gusta Luis Miguel y su música. En Facebook me salió un mensaje con su foto que decía: ¿quieres chatear conmigo? Y yo empecé”, recordó la víctima. La conversación luego elevó a WhatsApp, donde intercambiaban mensajes y fotos. Todos a su alrededor le advertían que era mentira, pero ella se ilusionó por completo.

Cómo fue la estafa que involucró la imagen de Luis Miguel

Pasado un año de charlas, viajó a España para encontrarse con su amor, pero al llegar al aeropuerto de Barajas para Pero en lugar de encontrarse con el reconocido cantante, se topó con una persona desconocida que había logrado engañarla.

Un ladrón se hizo pasar por Luis Miguel y estafó a una seguidora.

“Tonterías he cometido a miles. La gente no puede comprender cómo caí en esto. Yo lo veía venir pero no quería escuchar”, confesó Sandy, según informó el diario La Voz de Galicia. Durante ese año, entregó alrededor de 10 mil dólares a quien creía que era el famoso cantante: desde pagar la aduana de una caja inexistente, hasta adelantarle el dinero de un cheque falso que él depositó en la cuenta de ella.

La mujer dijo que el estafador le enviaba mensajes con un gran significado para ella: "Una vez me dijo que el universo se había confabulado para que nos encontráramos”. Luego, reflexionó: “Todo el mundo tiene el deseo de que lo amen. Suena un poco estúpido porque él es un cantante muy famoso, pero pasa. Matt Damon se casó con una persona completamente desconocida”.

A mediados de febrero, Sandy decidió viajar a España para supuestamente encontrarse con Luis Miguel. El ladrón le había preguntado si estaba dispuesta a viajar hasta allí para verlo, y ante la afirmativa de la víctima, le propuso casamiento de forma online. La desilusión llegó luego.