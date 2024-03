Las medidas que deberían tomarse para agilizar el cruce a Chile, según el embajador Faurie

En el marco del fin de semana largo de Semana Santa, el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, dialogó con MDZ Radio 105.5FM sobre algunos temas claves a saber respecto del cruce al país vecino, sobre todo lo que refiere al paso Cristo Redentor, ya que hay muchos mendocinos que pasan por ahí, lo cual genera algunas complicaciones, particularmente en la aduana. Además, el embajador se refirió a sus primeros días en su cargo y la importancia de las fronteras con Chile que permiten beneficios de un lado y del otro de la cordillera.

El embajador Faurie aseguró que "tanto Aduanas, como Migraciones y otras autoridades de aplicación en frontera, prevén un flujo notable que va a generar este fin de semana extendido. El clima, la cercanía que tiene para los mendocinos llegar a Chile y de ahí al mar, son factores que incrementan la presencia de turismo y las autoridades han hecho las previsiones dentro de las posibilidades presupuestarias que cada uno de esos organismos tiene".

En cuanto a cómo ha sido su primer tiempo como embajador, Jorge Faurie destacó: "Yo tengo acá no meses, sino una semana. Todavía no le he presentado al Presidente de la República chilena, Gabriel Boric, las cartas credenciales. Lo voy a hacer recién el jueves próximo al principio de la tarde. Estoy trabajando en base al sistema de las copias de las cartas crendenciales que le permiten a un embajador, después que las entrega al canciller, desempeñar sus funciones en plenitud, aunque la formalización es el encuentro con el presidente de la República. Eso en el plano de las formalidades".

"El paso Cristo Redentor es el Paso Sanmartiniano. O sea, San Martín llegó a Chile para darle la libertad a Chile y luego a Perú. Después de más de 200 años, tenemos que aprender a agilizar de la mejor manera posible. No hay ninguna normativa que dificulte el paso por el Cristo Redentor, es cómo aplicamos esa normativa o cómo la verificamos", dijo Faurie, y comentó que estuvo "en una reunión, recién, con el ministro de Agricultura, hablando sobre fitosanidad. Para Chile es particularmente relevante en materia de la protección de sus productos frutos hortícolas, cómo se hace la verificación en frontera. Es algo muy importante y tenemos que ser todos conscientes. Tanto las autoridades, de uno y otro lado, como los ciudadanos de los dos países".

En cuanto a impulsar otros pasos entre Argentina y Chile, para descomprimir el paso Cristo Redentor, Faurie dijo: "Tenemos 75 pasos a lo largo de una frontera de 5.700 km de extensión. De esos 75 pasos, 21 están más operativos, funcionan todos los días y los horarios son diversos. Pero hay 12 que funcionan extendidamente a lo largo del horario de cada día entre los dos países. Hay algunos que, por su ubicación geográfica, como son Jama y Sico, el paso de San Francisco, sin duda, el Cristo Redentor, el paso más al sur del Cardenal Samoré, los que están bien al sur, de integración austral, son los que usan o el sistema de carga, o los que usan prioritariamente nuestras poblaciones". Y aclaró: "Más allá de la existencia de los pasos, está lo que las poblaciones ven como lo más útil para su movilidad a través de la frontera y, sin duda, Cristo Redentor es el paso estrella".

Respecto de la condiciones de alta montaña y el hecho de que aún no hay autoridades de Vialidad, el embajador argentino en Chile expresó que Vialidad Nacional es "una autoridad de gran relevancia dentro de la estructura de organización del Estado nacional. No necesariamente tiene que estar designada la autoridad. Quienes están a cargo de Vialidad Nacional, por su experiencia y trayectoria, saben perfectamente qué hacer para mantener en funcionamiento el paso. Además, aseguró que están en contacto con gente de vialidad y que hay que confiar "en que en las estructuras que hemos creado a lo largo de décadas saben trabajar y funcionar".

Por otro lado, Faurie fue preguntado sobre cuáles han sido los los puntos que les han pedido desde Nación en cuanto a la relación con Chile, y señaló que "lo más importante para nosotros es una integración fronteriza eficiente, eficaz y pacífica a lo largo de 5.700 km de frontera común. Nos interesa relevar el comercio binacional, pero en el caso de Argentina miramos también las todas las posibilidades de mejorar nuestra competitividad para la producción nacional que ofrece salir a través de puertos del Pacífico directamente desde las regiones productivas argentinas, sean en el norte, en el centro o hacia el sur y evitar, para los nuevos mercados emergentes, que a todos los países nos interesan, tener que dar la vuelta por el Cabo de Hornos en el Océano Pacífico. Chile tiene que recibir alguna contraprestación, la cual está dada por el suministro de energía, que se vende. No es que le regalamos la energía de Chile, pero somos proveedores a través del gas, de las naftas, el biocombustible".

En síntesis, el embajador Faurie destacó: "Si bien hoy las condiciones de la economía chilena transitan por distintas dificultades, tal como en Argentina, creo que tenemos mucho para trabajar en conjunto, por la cantidad de recursos compartidos que tenemos en nuestra frontera. En el caso de Chile para nosotros, por la salida al Pacífico, y en el caso de Chile a Argentina el suministro energético".

Escuchá la entrevista completa