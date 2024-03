Jubilados: desde cuándo cobrarán con el aumento por índice de inflación

Las jubilaciones y pensiones no aumentarán un 27,35% en abril sino un 12,5%, según lo establece el DNU firmado por Javier Milei el viernes, publicado hoy en el Boletín Oficial, y que establece que los aumentos de los haberes irán atados al IPC recién a partir de julio pese a que el Ministerio de Economía había asegurado que esa fórmula de actualización iba a comenzar a aplicarse antes. Se aclara, además, que en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.

Los cambios en la movilidad jubilatoria quedaron oficializados a través del Decreto 274/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde se argumentó que "con el objeto de dar respuesta de forma rápida y eficaz a la acuciante realidad que enfrentan los adultos mayores de la República Argentina, el Estado Nacional ha tomado la determinación de modificar la actual fórmula de movilidad a fin de garantizar que nunca más los haberes de los jubilados perderán contra la inflación".

A partir de dicha premisa, el Ejecutivo consideró que "es necesario establecer una nueva pauta de movilidad basada en la actualización mensual de los haberes de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)".

Asimismo, sostuvo que "el cambio de componentes de la fórmula y su actualización mensual permitirán la implementación de una política eficiente de la seguridad social que considere el índice de costo de vida, logrando la plena efectividad de los derechos de la sociedad conforme el máximo de los recursos de que se disponga, de conformidad con las normas internacionales en la materia".

El incremento del 12,5% que surge como como compensación por la pérdida de diciembre-enero que anunció el Gobierno más el 13,2% que arrojó la inflación de febrero, no se aplicaría sobre el bono de hasta $70.000 que cobrarán las jubilaciones de haberes mínimos.

El alcance de los cambios

Actualmente, el haber mínimo es de $134.445 más $70.000 del bono (un total de $ 204.445). Entonces, el haber mínimo pasaría en abril a $171.215 que, más los $70.000 del bono, sumaría $ 241.225 y representaría un incremento del 18%. Sobre los 7,4 millones de jubilados y pensionados, cobran los haberes mínimos con bonos poco más de 5 millones.

En lugar de integrar el bono al haber corriente, con esta decisión, el Gobierno buscaría ir licuando el peso del haber mínimo en el total de los ingresos de las jubilaciones y pensiones que perciben ese adicional.

Desde julio en adelante, el ajuste será por inflación.

Los bonos comenzaron a otorgarse durante el Gobierno de Alberto Fernández como una compensación o parche porque la fórmula de movilidad arrojaba incrementos inferiores a la inflación.

A partir de septiembre 2022 pasaron a ser permanentes - se otorgaron todos los meses- pero no se integraron al haber corriente.

El valor de esos bonos eran discrecionales y al no integrarse al haber no se los tomaba en cuenta para el cálculo del medio aguinaldo ni para los siguientes aumentos.

El DNU modifica parte del decreto N° 268/2024 publicado el jueves en el Boletín Oficial, por el que el Gobierno prorrogó para el mes de abril el bono de $70.000 que se había cobrado en marzo junto con el tope para cobrarlo.

Ese decreto estableció que el bono se aplicaría para las jubilaciones de hasta $204.445 mensuales. Así, si no se modifica ese tope, el bono para los haberes mínimos en lugar de $70.000 sería de apenas $33.230 (tope del $204.445 menos los $ 171.215 del nuevo haber mínimo) y esos jubilados no tendrían ningún incremento en abril.

En relación a diciembre, el aumento acumulado de los ingresos de los haberes mínimos sería del 50% ($241.225 vs.160.713) y del 62% para el resto, frente a una inflación del orden del 71% (36,6% enero-febrero más 14% estimado en marzo más 10% en abril).

Por la pérdida que tuvieron los jubilados frente a la inflación en diciembre y primeros meses de 2024 que el aumento de marzo (27,18%) no llegó a cubrir, el incremento de los haberes debería ascender al 25% en abril y sumar la inflación de febrero (13,2%), es decir un aumento del 41,5%, incluyendo al bono.