Cuál es el precio del metro cuadrado en los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires

El mercado inmobiliario está mostrando una recuperación en materia de ventas de propiedades. La tendencia ya se venía registrando desde los últimos meses del año pasado. Pero se consolidó con la llegada del nuevo gobierno por la expectativa de un mejor clima para los negocios.

Una de las señales más importantes fue la derogación de la polémica ley que regulaba la actividad locataria. La medida provocó que creciera el número de unidades en oferta y comenzaran a bajar los precios para los nuevos inquilinos.

Muchas propiedades que estaban publicados buscando un comprador fueron sacados de la oferta y regresaron al mercado de locación. Otro punto a favor es el achicamiento de la brecha cambiaria que trae mayor tranquilidad para los inversores.

Este nuevo escenario fue confirmado por el estudio elaborado por la Universidad del CEMA y RE/MAX Argentina en conjunto con Reporte Inmobiliario.

Según este relevamiento, el Índice del M2 Real de los inmuebles correspondiente a febrero del 2024 se incrementó con relación al mes anterior en un 4,56 %.

“Con relación al precio por m2 del mismo mes del año pasado, el m2 general de venta de departamentos usados del conjunto de unidades de 1 a 3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires se apreció en un 5,8 %”, precisó el trabajo.

En ese muestreo realizado sobre la Capital Federal se muestra que no todos los barrios se están comportando de igual forma. Tres barrios, por ejemplo, bajan de precio respecto a febrero del año pasado: Retiro, Devoto y Villa Urquiza. El resto, sube.

Los valores según los barrios

En el ranking de mayor valor del M2, Puerto Madero ocupa el primer lugar con un valor medio de u$s5.397 y una suba del 3% contra febrero del 2023.

El segundo puesto corresponde para Palermo con un precio de u$s2.965, mientras que con u$s2.750 se ubica Belgrano en el tercer lugar.

Le siguen Colegiales (u$s2.574), Recoleta (u$s2.546), Chacarita (u$s2.438), Villa Urquiza (u$s2.353), Devoto (u$s2.283), Saavedra (u$s 2.280) y Villa Crespo (u$s2.232), en el décimo puesto.

La información surge de los precios publicados en Mercado Libre. Si bien los precios están mejorando respecto al año pasado, con relación a enero de 2020 -mes de inicio de la serie- el valor actual se ubica un 16% por debajo.

En las compraventas de monoambientes se registró un precio por m2 de US$ 2.015, mientras que el valor de cierre de las unidades de 2 y 3 ambientes fue de US$ 1.785 y de US$ 1.740, respectivamente.

“La brecha entre el valor por m2 de las operaciones concretadas en diciembre del 2023, con relación al último valor de publicación del inmueble, conocido habitualmente como rango de contraoferta se ubicó en el 5,98 % en promedio, siendo las unidades de dos ambientes las que mostraron la brecha más acotada (5,59 %)”, detalla el informe.