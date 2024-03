Jardín: las tres maravillosas plantas que le darán color a cada rincón de tu espacio

A medida que el verano da paso al otoño y el invierno, los amantes de la jardinería se preparan para renovar sus espacios al aire libre con la llegada de nuevas plantas que prosperarán en las condiciones cambiantes. Luis Canziani, el especialista en plantas de MDZ Radio 105.5 FM, presentó tres plantas ideales para mantener tu jardín hermoso durante esta época del año. Estas selecciones añaden un toque de color y textura al paisaje invernal.

¡Descubre cómo estas plantas pueden transformar tu jardín y mantener su encanto durante los meses más fríos!

Salvia leucantha o salvia mexicana

"Es una planta muy bonita y llamativa en esta época del año, ya que tiene una floración muy colorida de un lila eléctrico. Es muy frondosa, en esta época se llena de flores. La planta viene de México, sería un subarbusto, ni un arbusto ni una herbácea. No es un arbusto porque no tienen una forma firme que la sostenga y no es una herbácea porque sus tallos se leñifican rápidamente, entonces queda dentro de ese sustrato de los subarbustos", comenzó explicando.

Salvia leucantha. Créditos: Shutterstock

Y comentó que "en Mendoza, y en el resto de Argentina, la planta es caducifolia, es decir, se le caen las hojas. Así que, hay que tener en cuenta, cuando vamos a armar un diseño de un jardín, cómo va a ser su desarrollo durante todo el año. La salvia leucantha ahora puede llegar a tener dos metros de alto y de ancho, es un arbusto grande".

"Es una planta a la que el invierno la afecta mucho. Por eso hay que hacerle una poda desde abajo, al ras de la tierra. La poda va a estar florecida cuando llegue el frío, durante todo el mes de abril, y cuando lleguen los fríos de mayo la planta lo va a sentir mucho y se va a poner muy fea. Es fundamental hacer una buena poda, teniendo siempre precacuión ya que la planta es muy delicada", sostuvo.

Topinambur o helianthus tuberosus

El especialista explicó que "también tiene nombres conocidos como girasol de Canadá o alcachofa de Jerusalén. Es muy bonita, tiene una margarita amarilla, florece muy frondoso en esta época del año. Es una planta que la vamos a ver en jardines viejos, también en lugares donde se junta el agua como las acequias. Es un herbácea que va a crecer un metro y medio".

Topinambur. Créditos: Shutterstock

"Lo mejor que tiene esta planta es el tubérculo que produce y que se puede comer. Genera una papa, que a simple vista parece un jengibre, tiene gusto a corazón de alcaucil. Produce muchos tuberculos, no los saques a todos así quedan algunos para el año que viene. Quien tenga esta planta en su casa no solamente tendrá la belleza de esas hojas amarillas, sino el sabor riquísimo y nutritivo de los tuberculos", sumó.

Rosa iceberg

Sobre esta planta, argumentó que "es una de las rosas más floribundas que pueda haber. La crearon en 1958 en Alemania. Es muy delicada, tiene cinco pétalos blancos. Quizás imaginamos la flor así, bien frondosa. La rosa es más delicada, tiene cinco pétalos y tiene la característica de florecer casi todo el año. Entonces, vamos a ver como en esta época del año, donde la mayoría de las plantas ya dieron lo mejor de ellas, si queremos darle un poco de color a un rincón de nuestro jardín, una rosa iceberg sería ideal". Rosa iceberg. Créditos: Shutterstock

"Va a llegar el mes de julio y va a seguir floreciendo, no vamos a saber cómo podarla. Cuando lleguen las heladas fuertes de julio, vamos a ver cómo la planta siente el frío y se le van a helar los pimpollos y hojas que va a tener", mencionó.

Concluyendo, Luis Canziani dijo que "con estas tres plantitas, la salvia leucantha de color lila eléctrico, el topinambur de color amarillo y la rosa iceberg de color blanco, podemos generar un rinconcito en nuestro jardín que esté colorido en el final del verano".

