Rompiendo barreras: tienen síndrome de Down y darán una capacitación sobre inclusión

El Día del Síndrome de Down, conmemorado cada 21 de marzo, busca concientizar sobre esta discapacidad para alcanzar una mayor inclusión y convivencia en diferentes ámbitos. La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), con motivo de esta ocasión, realizará en la Escuela 10 DE 2 Gregoria Pérez, ubicada en la capital porteña, una presentación donde el foco estará en el mal uso de la palabra "mogólico", término que ha generado gran repercusión luego de que reconocidas figuras la utilizaran para criticar a alguien.

La actividad se desarrollará sobre la institución ubicada en la calle Arenales al 2733 a partir de las 10:30 horas, y estará dirigida a chicos de séptimo grado. A los 40 minutos habrá una capacitación, que será dada por un equipo de tres personas que nacieron con esta enfermedad, y durará entre 45 y 60 minutos.

En este marco, el presidente de la organización, Pedro Crespi, explicó a MDZ: "Vamos a ir con Ciudadela, una compañía textil que nos va a donar las medias para darle a los chicos de séptimo grado, que van a ser alrededor de 40 o 50. Los oradores van a dar el mensaje mismo y van a hablar con ellos sobre la importancia del respeto la convivencia la diversidad y de aprender a ponernos en el lugar del otro".

ASDRA dará una capacitación por el Día Mundial del Síndrome de Down.

No hay que pasar por alto que un 48% de las personas con síndrome de Down registradas, mayores de 12 años, no ingresaron al Secundario a lo largo del país. Mientras que el 17% de las mismas, de entre 3 y 17 años, ni siquiera están dentro del sistema educativo.

Esta charla y capacitación se realiza en el marco del Programa “Alumnos Ciudadanos” una iniciativa que consiste en la visita presencial y virtual a escuelas primarias y secundarias de gestión privada y estatal de CABA y alrededores. Se trata de un equipo de instructores con el síndrome que, junto con dos profesionales, se forma especialmente para brindar capacitaciones teórico-prácticas para la prevención del maltrato escolar, basándose en los valores del respeto y el cuidado de uno mismo y los demás.

La fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de promover los derechos de todos los seres humanos a ser tratados de manera justa y digna. Asimismo, durante esta jornada se busca que los estados miembros de esta entidad creen políticas y campañas que otorguen las mismas oportunidades a todos por igual.

"Mogólico", la palabra usada por el presidente y en Gran Hermano

Javier Milei ha generado mucha repercusión en torno a este término. Allá por septiembre, durante plena campaña electoral y sin permitir que su imagen positiva bajara, se ubicó en el centro de la polémica por decirle “mogólico” como un insulto al economista Roberto Cachanosky. Tanto Asdra como Clara Muzzio, la vice de Jorge Macri, repudiaron sus dichos.

No obstante, a mediados de febrero tuvo una actitud similar: le dio "me gusta" en la red social X (ex Twitter) a una imagen del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la que se lo observa con el rostro editado con características de una persona con síndrome de Down.

Pero esto no es algo que se ha visto en el ámbito político. Dentro de la famosa casa de Gran Hermano una de las participantes más polémicas del momento, Juliana “Furia” Scaglione, insultó a uno de sus compañeros, Joel Ojedacon, con esta palabra. El término no se lo usó de forma directa, sino que lo utilizó en una charla con Catalina Gorostidi, una de sus amigas.