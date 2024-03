El dato que muestra la sólida recuperación de precios de los inmuebles

Después de un período de fuerte retroceso en la demanda y los precios de los inmuebles, el mercado está consolidando su recuperación. Con la llegada del nuevo gobierno, las expectativas de mejora están en aumento. La primera señal fue la derogación de la polémica ley que regulaba la actividad locataria. La medida provocó que creciera el número de unidades en oferta y comenzaran a bajar los precios para los nuevos inquilinos.

Muchas propiedades que estaban publicados buscando un comprador fueron sacados de la oferta y regresaron al mercado de locación.

Por otro lado, el nuevo escenario cambiario, con la estabilidad del dólar, genera optimismo. Con el achicamiento de la brecha cambiaria y la posibilidad del levantamiento del cepo, la expectativa es que se acelere la tendencia de mayor demanda inmobiliaria y de suba de precios. Estas proyecciones se confirman con datos que surgen del sector.

La Universidad del CEMA y RE/MAX Argentina en conjunto con Reporte Inmobiliario elaboran mensualmente el índice de precios de cierre de operaciones con información sobre los valores concretos en los que se pactan en el mercado inmobiliario.

Según este relevamiento, el Índice del M2 Real correspondiente a febrero del 2024 se incrementó con relación al mes anterior en un 4,56 %.

“Con relación al precio por m2 del mismo mes del año pasado, el m2 general de venta de departamentos usados del conjunto de unidades de 1 a 3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires se apreció en un 5,8 %”, dice el trabajo.

De todas maneras, con relación a enero de 2020 -mes de inicio de la serie- el valor actual se ubica un 16% por debajo.

En las compraventas de monoambientes se registró un precio por m2 de US$ 2.015, mientras que el valor de cierre de las unidades de 2 y 3 ambientes fue de US$ 1.785 y de US$ 1.740, respectivamente.

“La brecha entre el valor por m2 de las operaciones concretadas en diciembre del 2023, con relación al último valor de publicación del inmueble, conocido habitualmente como rango de contraoferta se ubicó en el 5,98 % en promedio, siendo las unidades de dos ambientes las que mostraron la brecha más acotada (5,59 %)”, detalla el informe.

La elaboración y publicación mensual de este índice representativo del precio promedio del metro cuadrado efectivo en la Ciudad de Buenos Aires, permite además de tener una referencia de valor real promedio y su evolución en el tiempo, establecer el rango de diferencia con relación a la cotización promedio del metro cuadrado publicado.