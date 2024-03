Aseguran que hay 17 veces más casos de dengue en el país que en marzo de 2023

El exponencial incremento de casos de dengue en Argentina continúa preocupando y la discusión en torno a la vacuna para prevenir la enfermedad sumó un nuevo capítulo, luego de que este lunes el Vocero presidencial descartara su incorporación dentro del Calendario Nacional de este año. Manuel Adorni había aseverado que el Gobierno nacional no lo veía "necesario" porque la inmunidad se lograría "dentro de 4 meses cuando el mosquito no sea un inconveniente".

En las últimas horas, quien se expresó sobre el aumento de los casos y de la demanda de atención en las guardias hospitalarias del país fue la reconocida patóloga pediátrica Marta Cohen.

A través de sus redes sociales, la especialista ya había expresado a principios de marzo que los casos en Argentina habían aumentado un 2.500% respecto al año pasado. Este lunes, Cohen manifestó que la situación del dengue en el país "no ha mejorado y, lamentablemente, las lluvias actuales no van a ayudar". Además, despejó dudas respecto a la efectividad de la vacuna y recomendó la inoculación a pesar de que su inmunidad no es inmediata.

El uso de repelente es fundamental para evitar la picadura del mosquito que provoca el dengue. Foto: Shutterstock

"En lo que va del año, más de 78.600 casos de dengue han sido reportados en el país, registrándose varios fallecimientos. La cantidad de casos es 17 veces superior que el mismo período en el año 2023. Por supuesto, el riesgo del mosquito Aedes aegypti no es solamente para el dengue, porque transmite otras enfermedades como la fiebre amarilla, el zika virus (que puede producir anomalías, malformaciones en los bebés en gestación), y el chikungunya", explicó en un video que compartió en su red social Instagram.

"Este aumento del dengue se está dando en todas las zonas cálidas del mundo. Sobre todo en Brasil, Argentina y otros países de Asia y Latinoamérica es significativo el incremento de casos", enfatizó.

Asimismo, se refirió a la vacuna Qdenga que es producida por el laboratorio Takeda y que se administra en dos dosis, con una diferencia de tres meses entre una y otra, y cuyo valor supera los 100.000 pesos cada una en nuestro país.

"Muchos me preguntan en las redes sobre cuándo aplicarse la vacuna y cuáles son sus complicaciones. Hay que destacar que la misma está aprobada en niños de 4 años en adelante, tanto en personas que han padecido dengue o no. Da una prevención contra la infección, sobre todo en los serotipos 1 y 2 que circulan en Argentina, y un poco menos prevención para el serotipo 3, que también se observó en el país. Debido al escaso número de casos, no se conoce su eficacia contra el serotipo 4, que por suerte en Argentina no circula", aclaró Cohen.

La patóloga pediátrica Marta Cohen aconsejó aplicarse la vacuna contra el dengue aún cuando otorga la inmunidad luego de la segunda dosis. Foto: Instagram @drmartacohen

A pesar de que confirmó que la vacuna brinda inmunidad luego de la segunda dosis, es decir posterior a los tres meses de aplicada por primera vez, la patóloga recomendó suministrarla, en especial para quienes ya han tenido dengue. Y recordó que en muchos países latinoamericanos, los casos de dengue se siguieron sucediendo durante el invierno del año pasado.

"Puede ser administrada simultáneamente con otras vacunas, por supuesto en distintos brazos. Está contraindicado en mujeres embarazadas y mamás amamantando y en personas con inmunodeficiencia porque contiene el virus atenuado", aclaró.

En cuanto a los efectos adversos, comentó que hasta el momento fueron reportados "pocos". Entre ellos, describió: malestar general dos días después de la administración de la vacuna, dolor en el brazo donde se aplicó la vacuna y dolor de cabeza, entre otros. También puede producirse viremia a las dos semanas de su administración, incluyendo dolor de cabeza, malestar general y fiebre. "Estos síntomas son más comunes en aquellas personas que tuvieron dengue previamente que en quienes no han tenido contacto con el virus", dijo.

Además, recordó las recomendaciones generales para evitar las picaduras de mosquitos, como utilizar repelente, cubrir el cuerpo en especial superficies de brazos y piernas con ropa de color claro, y el descacharreo.

Covid y dengue: la diferencia en los síntomas

Cohen además expresó que el virus del covid y del dengue están circulando de forma simultánea en Argentina. En ese sentido, dijo que inclusive es posible que ambas enfermedades se den al mismo tiempo en un paciente. Y, aunque algunos síntomas son similares, hay otros que son característicos de cada una de ellas.

"Los síntomas del dengue pueden confundirse al principio con los del covid. Por ejemplo, dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares, temperatura, dolor abdominal, vómitos, y náuseas. Sin embargo, el covid tiene síntomas más simulares a los de un resfrío, con congestión nasal, dificultad respiratoria, pérdida de gusto y olfato (que aún sigue sucediendo a veces) y también diarrea", precisó la patóloga.

"En el dengue, además de la cefalea, es muy característico el dolor detrás de los ojos, muchos dolores musculares y articulares. Puede presentarse un eczema que a veces puede ser pruriginoso. En algunos pacientes más graves pueden evolucionar a shock, tener hemorragias y, en algunos casos, pueden ocasionar la muerte", diferenció.