El campo, contra Axel Kicillof: ruralistas llaman a no pagar los impuestos

Como se reveló en una nota anterior, el campo esta en pie de guerra por la impactante suba del impuesto Inmobiliario Rural, por lo que un sector del campo bonaerense - en los próximos días podrían sumarse más - decidió rebelarse contra el impuestazo de Axel Kicillof pidiéndole a los productores rurales que no paguen este impuesto, argumentando que los impuestos liquidados por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) están por encima -en algunos casos superan el 500%- de los topes fijados en la Ley Fiscal para las diferentes categorías de los impuestos Inmobiliario Urbano, Rural y el impuesto Automotor).

El encuentro de las Sociedades Rurales del Norte, conocidos como los rebeldes o los díscolos por plantarse a las posturas de la Mesa de Enlace del Campo bonaerense, se llevó a cabo el lunes en la ciudad de Salto. Analizaron el impacto negativo que generó en el sector el recibir las boletas de ARBA con subas “exorbitantes” en el Inmobiliario Rural y la patente muy por encima del tope del 200% fijado en diciembre por la Legislatura provincial.

Por lo que emitieron un comunicado manifestando su negativa a pagar el impuestazo hasta que ARBA no vuelva a refacturar respetando los topes máximos fijados por Ley y no restituya los beneficios que tenían los contribuyentes: por pago anual, a término, adherirse al débito automático o a la boleta electrónica; y no se elimine –aún sin implementar- la quinta cuota.

Comunicado de los Ruralistas del norte bonaerense.

Los ruralistas rebeldes afirman que la medida aplica al resto de los impuestos provinciales, que también llegaron con aumentos por demás excesivos.

Raúl Victores es productor ganadero e integrante de la Sociedad Rural de San Pedro: participó de la reunión en Salto y lo primero que dijo a MDZ fue: “Que quede bien claro, nosotros queremos pagar. Lo que le pedimos a ARBA es que barajen y den de nuevo, porque esto que mandaron es imposible de pagar. Es una locura, un disparate atómico".

“La Legislatura no aprobó eso y por artilugios poco claros del gobierno de Kicillof nos están llegando valores astronómicos. Por ejemplo, el año pasado la última cuota del Inmobiliario Rural, de un campo como el mío, era de $500.000 y la cuota que llegó ahora es de más de 3 millones de pesos. Eso es una incidencia impositiva de más del 600%”, afirmó el productor ganadero.

Y agregó que el malestar no es solo por el aumento del Inmobiliario Rural, “esto también es por la suba descomunal del Inmobiliario Urbano y la patente, nos pegaron por todos lados”. Haciendo referencia a lo que pasa en Europa con los productores rurales, Victores dijo: “No sé qué le pasa nuestro sector, tendríamos que imitar a nuestros colegas franceses, españoles o alemanes que defienden lo suyo peleando con uñas y dientes”.

Tractorazo del campo del primero de febrero del 2020, en rechazo a la suba de impuestos de Kicillof.

Por su parte, Patricio Molle, presidente de la Sociedad Rural de Arrecifes, de profesión contador, afirmó a MDZ que el 100% de las partidas en la provincia de Buenos Aires tiene una suba del 270%: “Esto pasa porque ARBA sacó de manera unilateral las bonificaciones a los contribuyentes y actualizó las bases imponibles de inmuebles y vehículos de manera arbitraria, con un índice que no se sabe cuál es. El contribuyente, cuando recibe las facturas, se encuentra con aumentos que superan todos los valores calculados, por lo que el tope del 200% fijado por Ley no existe. Es una engaña pichanga”.

Patricio Molle dijo que recibieron el apoyo de productores rurales de toda la provincia: “Nos están llamando y felicitando por la medida que tomamos. Nos piden que les expliquemos nuestra propuesta, que es muy clara. Lo que estamos diciendo es que el que no pueda pagar que no pague y que se revea esta situación de acá en adelante".

Asimismo, el titular de la Sociedad Rural arrecifeña se despegó de la Mesa de Enlace del campo bonaerense: “Esto no se trata de representación o no representación, se trata de que no hay novedades más allá de un comunicado que sacó la Mesa de Enlace pidiendo una prórroga del impuesto a Kicillof. No plantean acciones fuertes para un problema tan grave como es un impuestazo con un aumento de más del 500%". Patricio Molle, presidente de la Sociedad Rural de Arrecifes. Foto: Diario UNO Arrecifes

“Tuvimos que soportar una sequía de dos años. Los productores realmente estamos secos, tenemos deudas con los bancos, con los que nos venden insumos; se complica pagar el alquiler de los campos y las maquinarias. Y ahora que nos quieren enchufar este impuestazo, no ha habido mucho ruido desde la gremial (por las entidades madres del campo) ni de la política. Estamos solos”; finalizó Patricio Molle, presidente de la Sociedad Rural de Arrecifes.

A todo esto, y ante el malestar que provocó el aumento desproporcionado de los impuestos liquidados por el gobierno de Kicillof, los senadores provinciales Nerina Neumann (UCR) y Marcelo Daletto (Cambio Federal) presentaron un pedido de informes para que ARBA detalle la cantidad de contribuyentes y montos a recaudar por cada categoría según los topes previstos en la Ley Fiscal 2024 de los Impuestos Inmobiliario Urbano, Inmobiliario Rural y Automotor.

En los considerandos del pedido de informes el senador Daletto sostiene que, ante la actual crisis, el gobierno provincial debe tener prioridades: “No puede gastar desmedidamente como lo ha venido haciendo, porque es el contribuyente quien paga. El alto nivel de gastos lleva a este alto nivel de impuestos. Los bonaerenses no podemos seguir financiando gastos que la Provincia no puede darse el lujo de tener”.

Por su parte, la senadora Neumann dijo que ARBA debe informar cuántas son las partidas afectadas con los topes fijados por la Ley fiscal del 140%, del 180% y cuántas son las alcanzadas por el tope máximo del 200%. “Queremos que ARBA nos detalle cuántas partidas no están topeadas y qué participación tendrá cada categoría en la recaudación de impuestos de la Provincia”.

“ARBA nos tiene que fundamentar por qué no tomó la facultad de aplicar descuentos por buen contribuyente y pago al contado, como lo venía haciendo en los últimos años. Entendemos que la Provincia está en una situación crítica y no puede recaudar un peso de menos, pero también que los bonaerenses no pueden pagar un peso de más”, finalizó la senadora.

Lo cierto es que la postura radicalizada de las Sociedades Rurales del Norte, de llamar a una rebelión fiscal, podría prender como reguero de pólvora en el campo bonaerense y en los ciudadanos de a pie que se les hace cuesta arriba bancar el impuestazo del gobierno de Kicillof. Por lo que la recaudación del primer trimestre en la provincia de Buenos Aires podría caer a niveles nunca vistos.

Un directivo de carrera de ARBA, de los pocos que quedan, dijo en confianza a este diario: “No entienden que la gente no puede pagar este aumento. Creo que más temprano que tarde, cuando se den cuenta de que no cierran los números, en la provincia se viene una supermoratoria”.