El campo en pie de guerra contra Kicillof por el impactante aumento de impuestos

La mesa de enlace de la provincia de Buenos Aires denuncio que ARBA está enviando el impuestos con subas que superan ampliamente los topes fijados por la Legislatura en la Ley Fiscal 2024.

Las cuatro entidades que nuclean a los productores del campo bonaerense (Sociedad Rural, Federación Agraria, CARBAP Y CONINAGRO) emitieron un comunicado declarándose en estado de emergencia, pidiéndole al gobernador Axel Kicillof que postergue los vencimientos del impuesto Inmobiliario Rural hasta que se corrijan las inconsistencias en las facturas emitidas por ARBA.

Asimismo, sostienen que “bajo ningún concepto el productor debe pagar un impuesto que supere el tope del 200% real de aumento”, agregando que “cualquier aumento excesivo promoverá el accionar frente a lo que se considera un verdadero atropello”.

En diciembre, diputados y senadores opositores pusieron un tope máximo del 200% al aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires, cuando Kicillof pretendía un incremento de los tributos provinciales por encima del 300%.

Sin embargo, el gobernador consiguió su objetivo eliminando los diferentes beneficios que tenían los contribuyentes -descuentos del 10% al 20% por estar al día, por el pago anual o por adherirse a la boleta electrónica- y ARBA, utilizando una fórmula “poco clara” de actualización de las partidas, logró un incremento de los impuestos Inmobiliario Urbano, Rural y Automotor por, según los casos, encima del 400%.

En dialogo con MDZ, Horacio Salaverri, titular de CARBAP, remarcó que se debe tener en cuenta la incidencia que provocó la suba de los impuestos provinciales: “Es ahí donde está la trampa, por más que desde ARBA sostengan que respetaron los topes fijados por Ley”.

El dirigente de CARBAP, de profesión contador, agregó: “Al sacar los beneficios, por incidencia al contribuyente se le está cobrando muy por encima del tope fijado y ahí es donde está la trampa.".

“Las parcelas con una base imponible de hasta 190 millones de pesos están recibiendo boletas con aumentos que van del 270% hasta el 340%. Y los campos con una base imponible superior a los 190 millones tiene suba libre, por lo que las boletas llegan con aumentos por encima del 500% – agregando-, y el impuesto inmobiliario complementario nos está llegando con subas del 680%”, afirmó Salaverri.

El dirigente de CARBAP sostuvo que hasta el momento no recibieron respuesta del gobernador al pedido de la Mesa de Enlace de postergar los vencimientos: “La desproporción es brutal. Se ve que al Gobierno de la provincia no le importa si el contribuyente tiene capacidad de pago, por lo que si no modifican las alícuotas ARBA va a terminar intimando a más del 50% de la provincia de Buenos Aires por mora”.

Finalmente, Salaverri no descartó que recurran a la justicia si el gobierno de Kicillof no da respuestas, añadiendo que están hablando con legisladores para avanzar en alguna solución legislativa: “Se tienen que hacer cargo de lo que votaron”.

La Legislatura podría llevarle un alivio a los contribuyentes tras el impuestazo de Kicillof

De conseguir los votos, la oposición volvería a ponerle un límite a la voracidad impositiva del gobierno de Axel Kicillof. El diputado por la Coalición Cívica Luciano Bugallo, autor junto a sus compañeros de bloque del proyecto de Ley que limitaría a los topes fijados en diciembre los aumentos impositivos en la provincia, dijo a MDZ que “ARBA utilizó un coeficiente para actualizar las partidas, que terminó siendo un revaluó fiscal de facto que no pasó por la Legislatura y cambió de categoría a la mayoría de los contribuyentes”.

“El revaluó que hizo ARBA está pensando como si el gobierno de Kicillof hubiera hecho rutas nuevas, mejorado los caminos rurales, arreglado escuelas y hospitales. Cuando todos sabemos que la realidad es otra”, afirmo el legislador de la Coalición Cívica. Diputado bonaerense de la Coalición Cívica Luciano Bugallo

Bugallo afirmó que el proyecto de Ley retrotrae los aumentos a los topes máximos fijados en diciembre por la Legislatura para todas las categorías de los impuestos Inmobiliario Urbano, Rural Automotor: "Se va a respetar el tope máximo de aumento del 200%, y los aumentos a aplicar a los contribuyentes deben ser sobre la base imponible del año pasado”.

Y agregó: “En el proyecto imponemos por Ley los diferentes beneficios que tenían los contribuyentes para que no quede a merced de la voracidad recaudatoria del gobernador de turno. Además, le sacamos la potestad a ARBA de modificar coeficientes, por lo que cualquier tipo de revaluó debe pasar si o si por la Legislatura”.

En cuanto a si el proyecto cuenta con el apoyo de los diferentes bloques opositores, el diputado “lilito” manifestó: “Contamos con el apoyo de los legisladores de Juntos por el Cambio y estamos hablando con los bloques libertarios por lo que creo que nos van a acompañar para enmendar esta trampa de Kicillof”.

Asimismo, aclaró que, de convertirse en Ley, buscaran compensar a los contribuyentes que ya pagaron los impuestos Inmobiliario Urbano, Rural y Automotor. "Quienes abonaron la primera cuota de los impuestos, no tendrían mayores inconvenientes porque el saldo les quedaría a favor en la cuota siguiente. El problema es con quienes pagaron todo el año, ahí tenemos que instrumentar una forma para que ARBA devuelva lo abonado sin que el buen contribuyente pierda. Lo importante acá es subsanar cuanto antes este ventajismo que es una trampa que encontró Kicillof para meter la mano en el bolsillo de todos los contribuyentes”.