Kicillof, en plan Milei, castiga al contribuyente con suba del 300% en las patentes

En estos días ARBA está repartiendo las facturas del Impuesto Automotor con un incremento superior al autorizado en diciembre por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Razón por la cual los bonaerenses deberían tener una “sublingual” a mano, para reducir el impacto emocional que podría generar una suba de la patente, que en algunos casos supera el 300%.

Este fuerte aumento se suma al tremendo cachetazo recibido en febrero con el Impuesto Inmobiliario. Desde ARBA ante la queja de los contribuyentes respondieron que fueron respetados los topes fijados por ley, aclarando que se eliminaron los beneficios que tenían los contribuyentes (descuentos del 10% al 20% por pagos a término, por estar adheridos al débito automático o a la boleta electrónica). Un razonamiento similar al del plan económico del gobierno de Javier Milei.

ARBA sostiene que el incremento del Impuesto Automotor es inferior a la suba de precios: "El aumento promedio anual del impuesto tomado vehículo a vehículo, es de 180,4% por debajo de la inflación".

Lo cierto es que el contribuyente cuando recibe su boleta ve un aumento de la patente imposible de pagar. En algunos casos el incremento sobrepasa el 300%, aunque en su gran mayoría las facturas del Impuesto Automotor están llegando con una suba del 200% al 288%, muy por encima de los topes establecidos por la Legislatura en la Ley Fiscal.

La primera cuota del Automotor vence el 19.

Un legislador del oficialismo consultado por MDZ sobre la quita de estos beneficios que perjudican aún más el bolsillo de los bonaerenses, dijo bajo estricto off culpando al gobierno nacional: “Con lo que vamos a recibir ahora de Milei no alcanza para pagar los gastos corrientes”.

Y reconociendo que esto puede generar una baja en la recaudación agregó: “ Durante cuatro años tomamos la decisión política de que los impuestos no acompañen a la inflación para favorecer a la gente y ahora con un Gobierno nacional que cerró la canilla, no tuvimos otra opción. Lo ideal para que el impacto no pegue tanto al bolsillo y no nos baje la recaudación y la gente no tenga que elegir entre comer y pagar los impuestos, es que el inmobiliario y la patente se paguen mensualmente”.

Lo cierto es que la mayoría de los contribuyentes ya reciben la factura de la primera de las cinco cuotas del Impuesto Automotor con montos que triplican el tributo anterior. “No importa si tu auto es nuevo, tiene unos añitos, si es nacional, importado o si lo usás para laburar. Kicillof se quedó sin plata y nos sacudió de lo lindo”, dijo a este portal el dueño de una distribuidora que tiene un auto particular y tres furgones de reparto.

“Lo de las camionetas lo tengo que pagar sí o sí, con el auto veré que hago. De diciembre a marzo la patente subió un 308% de $21.800 que pague en diciembre salto a $67.000. Es una locura y esto es para pagar el despilfarro de estos tipos, que no nos devuelven nada porque lo que es en salud, educación y seguridad lo tenemos que resolver por nuestra cuenta", se quejó.

A todo esto, ARBA subió la base imponible de los vehículos en la provincia de Buenos Aires en promedio un 250%. Por ejemplo, una S.U.V modelo 2.018 que en el 2023 tenía una base imponible de $7.915.500 este año trepo a los $19.571.900, por lo que la cuota de la patente paso de $36.345 a $ 200.090.

Los montos se pueden consultar en la página de ARBA.

Las facturas ya llegan con subas de hasta 300%.

En diálogo con MDZ, el Senador provincial Marcelo Daletto del bloque UCR +Cambio Federal, e integrante de la comisión de Presupuesto e Impuestos, afirmó: “ Hay que poner atención en el gasto que hace el gobierno provincial. Esto es como ir a un restaurante, donde pedís los mejores platos y el vino más caro y después te quejás porque tenés que pagar la cuenta”.

“Kicillof nombra empleados en cantidad, tiene programas que en momentos de crisis económicas no se deben tener como son el de egresados o el de Cuenta DNI, la provincia tiene empresas que pierden dinero, hay diferentes regímenes jubilatorios por los que se jubilan antes de los 50 años. Si Kicillof no baja el gasto, muchas opciones no le quedan para financiarse, por lo que creo que si sigue gastando más de lo que recauda la provincia va a terminar emitiendo un bono”, agregó el senador opositor.

Por su parte el diputado Claudio Frangul, del espacio Acuerdo Cívico UCR-GEN, sostuvo que su bloque votó en contra del “impuestazo” porque se extralimitaba en los aumentos, y añadió: “La voracidad por hacerse de fondos del Gobierno de Kicillof no tiene límites. ARBA eliminó los beneficios que tenían los contribuyentes, incrementando aún más el valor del impuesto para quienes habitualmente cumplían pagando en término. Además, subió la tasa al 8 % a las boletas impagas y al 10 % para cobros por vía de apremio”.

En diciembre la Legislatura bonaerense, fijo en La Ley Impositiva Fiscal topes máximos para el aumento del Impuesto el Automotor, segmentando el parque vehicular según la base imponible.

El segmento de hasta los $ 6.510.000, representa el 29% del parque automotor, el tope máximo fijado es del 140%; en tanto el 61% de los automóviles radicados en la provincia de Buenos Aires, comprendidos en el rango que va de los $ 6.510.000 a los $ 18.000.000 el techo de aumento fijado es del 200%; y a aquellos vehículos cuya valuación fiscal supere los $18.000.000, representan el 10% del parque automotor bonaerense, no tienen tope.

Asimismo, los legisladores autorizaron al gobierno provincial a que actualice por inflación, desde la segunda cuota, los impuestos Automotor e Inmobiliario

La bronca de los bonaerenses crece por encima del impuestazo, por lo que no son pocos los que están alertando sobre los efectos que ocasionarían esta medida. Un diputado oficialista, dijo a este diario que al término del primer trimestre se sabrá el impacto que tuvo en la recaudación “la cosa no está bien y la gente va a elegir comer a pagar impuestos”