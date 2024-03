Clínicas exigen participación en la negociación paritaria de Sanidad

De la Cámara de Prestadores del Conurbano y la Cámara Prestadores de Salud de la Seguridad Social (Capress) denunciaron "aumentos excesivos e imposibles de afrontar". En la misma línea, tras el acuerdo de Sanidad con sindicatos del sector, las dos excluidas del acuerdo, se presentarán presentarán ante la Justicia y los organismos correspondientes para entablar nuevas negociaciones, lo que mantiene abierto el conflicto gremial.

"Los prestadores no estamos representados por las cámaras que han firmado el acuerdo. Fatsa, Confeclisa, Adecra, Cacep y AAEG, no nos representan y repudiamos las negociaciones que han llevado adelante sin escuchar nuestra posición, agravando la situación critica que estamos viviendo desde antes de la pandemia", indicaron desde Capress. Eligieron también marcar la cancha y destacaron: "No se puede negociar sin nosotros que somos los que tenemos las obligaciones salariales con los trabajadores de la salud".

Luego del paro nacional que hubo el jueves 22 en el sector, las negociaciones eran un tema clave para que no se repitiera, pero las cámaras no tuvieron participación. "La negociación llevada adelante, absurda y equívoca, evidencia el claro desconocimiento de la situación que atraviesa el sector y la voluntad de obtener rédito en beneficio propio de aquellos que participaron de la misma. Es por estos motivos que no podemos avalar de manera alguna el accionar de los representantes de las entidades firmantes, en claro perjuicio a los prestadores del sector", indicaron desde ambas cámaras.

También contra la negociación paritaria, señalaron también que "tal accionar ha puesto en riesgo la continuidad de nuestros servicios con la consecuente y potencial pérdida de empleo de numerosos trabajadores". La crisis en la salud no es menor y, en ese sentido, remarcaron: "Tal accionar ha puesto en riesgo la continuidad de nuestros servicios con la consecuente y potencial pérdida de empleo de numerosos trabajadores".

De forma contundente, las cámaras insistieron en que "el resultado de las negociaciones llevadas a cabo no hace más que perjudicar el funcionamiento de las instituciones de salud que conforman nuestro sector. Este imprudente accionar continúa sobrecargando de obligaciones dinerarias imposibles de cumplir a los prestadores de salud, quienes debemos disponer fondos para afrontar los pagos, sin tratar las urgencias propias del sector y sin consensuar formas de financiamiento, profundizando así la Emergencia Sanitaria y la gravísima crisis económico-financiera en la que nos encontramos".