Colapsó el sitio para registrar la tarjeta SUBE en el día que empieza a regir el aumento

El sitio web para registrar la tarjeta SUBE colapsó en el día en que empiezan a regir los aumentos del transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Debido a la alta demanda, el sitio no soportó el tráfico y colapsó, obligando a los usuarios a hacer el trámite presencial.

Pese a los avisos previos y la difusión de que el servicio aumentaría y más aún para quienes no registraran la tarjeta SUBE, el sitio web colapsó. La opción, mientras no se recupera el servicio, es realizar el trámite de manera presencial en los centros SUBE de Retiro, Once y Constitución.

La página que los usuarios encontraron al ingresar al sitio.

Desde este jueves, los boletos de colectivo costarán $270 como mínimo, mientras que el de tren se ubicará en $130. Sin la tarjeta SUBE registrada, el pasaje costará $429,30 y $260, mientras que la tarifa social, con el aumento, quedó en $121,50 para colectivos y $58,50 en trenes.

Estos incrementos, no alcanzan al servicio de Subte, ya que este se encuentra bajo la esfera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, el aumento, es para los transportes del AMBA bajo administración nacional.