Toque de queda por los incendios en Viña del Mar: murieron al menos 19 personas

El presidente chileno, Gabriel Boric tomó la decisión este sábado de decretar el estado de excepción constitucional para Valparaíso y Marga Marga debido a los incendios forestales que se generaron en las últimas horas. Desde la región de Valparaíso y Viña del Mar informaron que se estableció un toque de queda entre las 8 de la mañana y el mediodía en las comunas de Limache, Villa Alemana, Quilpué y Viña para desplegar medios logísticos y medios de emergencia.

Los incendios forestales generaron preocupación tanto en los chilenos como en los mendocinos y argentinos que se encuentran vacacionando en las playas de Viña del Mar y Reñaca que vieron cómo una enorme nube cubría el cielo de dichas playas. Esa gigante nube era ni más ni menos que una columna de humo que provenía de un incendio forestal.

Según el reporte oficial el incendio más extenso se desarrolla en el complejo Las Tablas y la reserva Lago Peñuelas de Valparaíso donde unas 480 hectáreas se vieron afectadas en pocas horas. Se habrían visto afectadas unas mil casas y en medios chilenos aseguran que hay 19 personas que perdieron la vida.

El Gobierno chileno anunció de esta forma el toque de queda.

"Hemos decidido adelantar el COGRID a las 1230 am. La situación de los incendios forestales especialmente en la 5ta región es muy difícil por las temperaturas y vientos, pero sepan que estamos con Gobierno, Bomberos, CONAF, Carabineros y sociedad civil desplegados al máximo de las capacidades para enfrentar la emergencia. He decido además decretar Estado de excepción por catástrofe para disponer de todos los recursos necesarios", dijo Gabriel Boric en sus redes sociales.

"Tenemos todas nuestras fuerzas desplegadas en el combate a los incendios forestales en la zona centro y sur del país. Además he instruido a la Ministra del Interior @Carolina_Toha que realice COGRID nacional mañana sábado a las 8.00 am con autoridades para hacer frente a la situación. Hago un llamado a seguir las indicaciones, ser responsables y no exponerse a riesgos innecesarios. Entre todos, nos cuidamos", sostuvo el presidente chileno en las últimas horas.