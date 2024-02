En detalle: los motivos por los que el Gobierno demandará a SUBE y cómo avanzará el reclamo

A partir de la revisión de cuentas, desde el Gobierno detectaron que están recibiendo menos dinero. Es decir, que les están descontando más dinero de lo correspondiente por la tarjeta SUBE. Luego de varios reclamos, la provincia va a demandar a la empresa que maneja SUBE. Al respecto Luis Borrego, de la Secretaría de Transporte, dialogó en MDZ Radio 105.5 FM y dio detalles de la situación.

En la provincia está implementado el sistema SUBE tanto en el Gran Mendoza como en la ciudad de San Rafael. Según explicó Borrego: "Al momento de la firma de este convenio para que el sistema SUBE sea el sistema de pago en tarjeta prepaga del boleto de colectivo, estaban detallados todos los derechos y obligaciones de cada una de las partes. El convenio está firmado por el entonces secretario de Servicios Públicos y el Presidente de Nación Servicios S.A., que es la empresa que maneja el sistema SUBE, y establecía que la comisión que se debía cobrar por la utilización de este sistema era el 4% más IVA". Este fue el valor abonado hasta, aproximadamente, mediados del año cuando "a través de una gestión de Sergio Massa, esta comisión aumentó al 7% de manera unilateral". Esta resolución establecía que la aplicación del aumento sería dentro de los tres meses.

Durante el año 2023, mientras avanzaba el tiempo para que se aplique la medida, desde Mendoza se hicieron diferentes reclamos administrativos donde se recordaba que "hay un convenio específico, firmado por ambas partes, que se debía mantener y que no se podía cambiar en forma unilateral", dijo el subsecretario de Transporte, quien agregó que "desde los primeros días de enero se empezó a aplicar esta mayor comisión". En Mendoza ya se habían hecho los reclamos desde la Secretaría de Servicios Públicos "y ahora pasa a una instancia superior, a través de la Asesoría de Gobierno. Esta comisión está generando un perjuicio de, aproximadamente, 45 millones de pesos por mes, desde el mes de enero en adelante". Esta suma es la diferencia entre el 4%, que se debería pagar, y el 7% que aumentó.

Como es un convenio entre partes, es decir, entre la provincia de Mendoza y la empresa, el funcionario expresó que "en caso de ser modificado, debe ser modificado también con el consenso de ambas partes. En este caso, el sistema SUBE es el que retiene todos los usos del sistema. O sea, todo lo que pagan los pasajeros se retienen en un fondo de Nación Servicios SA y luego es distribuido a la provincia con el previo descuento de esta comisión. Al pasar de esta comisión en forma intempestiva del 4 al 7%, al momento de hacer las liquidaciones a Mendoza se le hace con un previo descuento del 7%". Como así funciona el circuito de los fondos, "no puede no pagar esta nueva comisión porque son retenidos antes de que lleguen".

Al ser preguntado sobre las perspectivas que tienen sobre la respuesta al reclamo, Borrego declaró que "es un reclamo que debería ser atendido porque es un convenio que existe, que está firmado por las partes. Desde este punto de vista creemos que no deberían haber mayores inconvenientes, pero hasta el momento no tenemos respuesta. Por eso escala el reclamo de la Secretaría de Servicios Públicos y a la Asesoría de Gobierno de la Provincia". Agregó que "a situación actual, donde hay subas por la inflación, hace que no sea el momento más propicio para que sucedan estas cosas".

Aumento del boleto del micro en Mendoza

Por otro lado, el 27 de marzo es la fecha fijada para la audiencia pública donde se va a evaluar el aumento del boleto. En esta audiencia se exponen los aumentos del costo del sistema de transporte y "se determina un valor de la tarifa técnica que es el valor que debería pagar cada pasajero al realizar un viaje, sin tener en cuenta los subsidios. La tarifa actual se calculó con valores de agosto y septiembre del 2023, que fue cuando se realizó la última audiencia pública. Sus ítems principales en la estructura de costos, aumentó. El combustible solamente ha subido el 140%, el dólar oficial también se devaluó y es por donde se rigen los valores de la incorporación de nuevas unidades, de actualización de unidades, y todo lo que es el mantenimiento con respecto al valor de las repuestos y también las paritarias que se han ido dando con una periodicidad de, aproximadamente, dos meses". El funcionario, de esta manera, argumentó que estos valores no han sido incluidos en la tarifa actual, por lo que se hará una revisión de la tarifa.

Respecto a cuánto será el costo si aumenta el boleto del micro en Mendoza, Borrego comentó que "es muy prematuro establecer un valor, porque los valores finales van a salir de este estudio que está realizando el Ente de la Movilidad Provincial, que es el encargado de verificar todos estos costos a través de la estructura de costos". En cuanto a los tiempos sentenció que será en los meses próximos a la audiencia pública del 27 de marzo.

