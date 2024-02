Vendimia 2024: definieron cómo será el nuevo sistema de elección de la reina

En las últimas semanas, desde el Gobierno de Mendoza reconocieron que se estaban analizando cambios en el sistema de votación y elección de la reina de la Vendimia para este 2024. El voto seguirá siendo de parte del público, pero no será por terminación de DNI como de costumbre, sino que se variará para que sea el número de la entrada el que defina quién votará.

Desde el área de Cultura del Gobierno de Mendoza informaron que el número de entrada será el que determine al votante. Ese número se definirá por sorteo que se llevará a cabo en vivo en el Frank Romero Day en la previa al Acto Central. El número de entrada, como cada año, anuncia el número de asiento o butaca que el mendocino o turista tiene que ocupar en el teatro griego.

El acomodador de irá asiento por asiento con una urna y una boleta en la que se depositará el voto a la candidata a quedarse con la corona vendimial, según marcaron desde el área que conduce Diego Gareca a MDZ. Anteriormente se ha elegido mediante el voto de autoridades e invitados de primera línea que tenía el Gobierno, por lo que se indicaba que se ganaban los votos del "lobby" que hacía cada comuna y cada candidata. Hasta el 2023 se eligió por terminación de DNI.

La nueva modalidad será también revisada luego del Acto Central y la Vendimia 2024 para ver si puede seguir sosteniéndose en el tiempo. El mismo Diego Gareca lo había anticipado en diálogo con MDZ Radio y a eso hizo referencia el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar para cambiar el sistema que generó polémica en 2023.

En 2023, la reina de La Paz Ana Laura Verde fue electa por el voto popular y con el sistema que ahora pasará a ser viejo. Es decir, con la terminación del DNI, que venía siendo utilizado en los últimos años. Desde el oficialismo y distintos sectores marcaron que fue el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, el que movilizó a muchos vecinos hacia el teatro griego para que voten a favor de la candidata paceña. Esa estrategia tuvo su resultado pero fue tan evidente que también quedó en el ojo de la tormenta.

Esta vez, según informaron desde el Gobierno, el "azar frente al público" será el que defina a los votantes y los votantes así elegirán a quien será la nueva reina de la Vendimia desde el 2 de marzo y hasta marzo de 2025.

Durante el 2023, el diputado Daniel Llaver de la UCR le pidió al Gobierno que revea el sistema de votación y en declaraciones con MDZ dijo: "No quisimos sugerir nada en especial, queremos que se estudie por especialistas. Igualmente tiene que seguir siendo una elección popular, no de funcionarios. Sin embargo, la sugerencia mía es que se haga a través de QR, en la entrada al anfiteatro y al azar, no por DNI. Incluso se podría pensar en habilitar a votar a gente que no esté en el Acto Central, hacerlo para cada ciudadano. Igual lo definirá Cultura, nosotros buscamos que no haya estrategia planificada de los municipios como en las últimas dos ocasiones, no tiene que suceder más porque les hace mal hasta a las reinas electas".

En ese momento, la ministra de Turismo y Cultura Nora Vicario, durante la gestión de Rodolfo Suarez contestó que "no hay ninguna propuesta concreta, el proyecto del legislador es más una expresión de deseo. Ha percibido que la gente ha reclamado sobre la elección. Nosotros hicimos una elección legítima y transparente. No tengo ni tenemos objeción sobre esa elección. Las estrategias de los municipios alejados la verdad que las aplaudo. El equipo que monitoreó el sistema de elección no vio nada, yo tampoco vi nada que haya vulnerado el sistema".

Hoy con Vicario fuera del Gobierno y con la nueva gestión se decidió cambiar el sistema, que de igual manera será monitoreado para informar sobre sus avances y ver si realmente puede establecerse como la modalidad definitiva.