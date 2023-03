Piden que el Gobierno modifique el sistema de elección de la reina de la Vendimia: qué proponen

El diputado del oficialismo mendocino, Daniel Llaver, elevó un pedido de resolución directamente al Poder Ejecutivo pidiendo expresamente que haya un cambio en la Fiesta de la Vendimia a la hora de elegir a la reina y a la virreina. En el último Acto Central hubo polémica en la elección de Ana Laura Verde, la soberana de La Paz. No se propuso un sistema específico, sino que simplemente se le trasladó la incomodidad al Gobierno, aunque hay ideas en borrador.

Según indicó el legislador radical, el pedido nace, justamente, tras "todo lo sucedido en la última elección que tuvo lugar en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Principalmente, la opinión pública es quien motiva esta expresión. Si bien los espectadores son mendocinos y turistas, el público mendocino –y los agasajados que son los verdaderos vendimiadores-, son quienes deben sentirse satisfechos con el sistema de elección de la reina y virreina nacional".

Actualmente, según la normativa vigente se muestra un mecanismo de elección que le permite a los departamentos armar una estrategia respecto a las ubicaciones en distintos sectores y armar una logística para que la soberana departamental obtenga mayores votos. Algo así sucedió en el último Acto Central con Ana Laura. Horas antes de que comience el recuento de votos, en el interior Frank Romero Day, se vio como cientos de paceños anticipaban a los demás departamentos y el boca de urna gritaba que La Paz se iba a quedar con el cetro vendimial.

Si bien el proyecto no deja en claro que se le propone al Gobierno optar por un sistema de elección específico, en diálogo con MDZ, el diputado radical explicó que: "No quisimos sugerir nada en especial, queremos que se estudie por especialistas. Igualmente tiene que seguir siendo una elección popular, no de funcionarios. Sin embargo, la sugerencia mía es que se haga a través de QR, en la entrada al anfiteatro y al azar, no por DNI. Incluso se podría pensar en habilitar a votar a gente que no esté en el Acto Central, hacerlo para cada ciudadano. Igual lo definirá Cultura, nosotros buscamos que no haya estrategia planificada de los municipios como en las últimas dos ocasiones, no tiene que suceder más porque les hace mal hasta a las reinas electas".

"Esta puja que se da entre los distintos municipios, termina siendo poco equitativo, genera dudas a los mendocinos y mendocinas, y esto no es lo que debe suceder. En días posteriores a la celebración de la fiesta máxima, en todos los medios audiovisuales, se expresó un gran malestar del público en general. Esto dio lugar a distintas declaraciones y posturas respecto al tema en cuestión. Lejos de querer perjudicar a un departamento en particular, lo que se busca es darle es equidad, dinamismo, y una justa competencia a los distintos departamentos. Todos deben tener el mismo tipo de oportunidades. De ninguna forma, la elección de las soberanas vendimiales, se puede transformar en una puja de poderío y miltancia", indica el proyecto de ley citado.

"Creemos que los organismos competentes, deben encontrar el sistema que sea más equitativo para los municipios, y en definitiva, los mendocinos se sientan conformes. Lo que se busca en este proyecto, es expresar el deseo que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura y Turismo, y/o los organismos competentes, rediseñe el sistema de elección de reina y virreina. Así, dar equidad a los 18 departamentos de la provincia", finaliza diciendo el mismo.

Sobre la estrategia que utilizó La Paz en la última elección, y que también fue empleada por Santa Rosa en 2022, el intendete Ubieta manifestó lo siguiente en MDZ días después de la Vendimia: "Hicimos ese movimiento para que la gente de La Paz vote a su reina. Llevamos gente al Frank Romero Day para que pudiesen votarla y estar, más que mucha gente se movilizó para eso en sus vehículos. La gente compró las entradas de diferentes formas. Muchos me mostraron su emoción por ir por primera vez. Lo que hicimos no fue ninguna picardía, otros intendentes ya lo han hecho en años anteriores".