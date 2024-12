Qué hacer si Sadaic quiere cobrarte por pasar música en una fiesta privada

En agosto el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 765/2024. Entre otros puntos, la medida eliminó la ley por la cual había que pagar un monto a Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) y otros organismos por la reproducción de música en eventos privados.

A pesar de todo esto, Sadaic se ha negado en ocasiones a seguir el decreto y en distintos puntos del país seguiría insistiendo con cobrar por pasar música en salones privados.¿Cómo defenderse ante el organismo? Pablo Teixidor, abogado especialista, explicó el proceso en su columna semanal de MDZ Radio 105.5 FM.

Pablo Teixidor en MDZ Radio. Foto: Rodrigo D'Angelo/MDZ

El alcance de Sadaic

El decreto publicado por el Gobierno aborda el concepto de espacio público en relación a los derechos de autor. Se modificó el artículo 33 y 36 de la ley "para que quede claro que un evento privado, donde no hay un ánimo de lucro, no merece pagar este tributo", comentó. "A mí me parecía injusto que, por ejemplo, alguien que festejara un cumpleaños de 40 con 200 invitados tuviera que pagar algo que en realidad no correspondía".

"Hay que decir que la primer provincia en adherir al decreto y hacer una resolución interna es Mendoza". La resolución 439 de la Dirección de Defensa del Consumidor "dice que no se va a poder tributar este impuesto a los particulares. En caso de hacerlo, se van a aplicar ñas sanciones de la ley 5.547 de defensa al consumidor de la provincia", explicó.

Oficinas de Sadaic.

El objetivo real de la ley es "que no se enriquezcan terceros por la actividad de los músicos", aclaró. Pero entonces, ¿Cuándo puede cobrar Sadaic? En lo que se considere un "evento público". Para ser clasificado como tal, el evento debe contar "con una venta indiscriminada de entradas o una finalidad comercial".

Por ejemplo en una fiesta de egresados, aunque se cobren entradas, no se consideraría un evento público porque "tiene un fin de camaradería sin acceso público. La venta de entradas no es indiscriminada", comentó.

La resolución establece que las fiestas privadas no deben ser gravadas por este derecho de autor, y si un inspector insiste, el organizador tiene el derecho a pedir un reembolso. El abogado explica que, si te encontrás en esta situación y un inspector intenta cobrarte, "tenés derecho a reclamar el reembolso del dinero y, en caso de que no lo devuelvan, podés presentar una denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor o iniciar acciones legales".

Además, en casos donde los inspectores utilicen prácticas coercitivas, como intentar cobrar mediante amenazas o presiones, "las autoridades de Mendoza han advertido que podrían aplicarse sanciones penales por coacción. Estos métodos terminaron en agosto con el decreto", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: