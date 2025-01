Balnearios: el altísimo costo de las carpas en Mar del Plata este verano 2025

Los balnearios son mucho más que una simple playa y una sombrilla, ya que si de eso se tratara sería siempre mucho más económico ir con una sombrilla propia e ir a una playa pública como la mayoría de los turistas. Un balneario ofrece comodidades diferentes, además de una mayor seguridad y distintas actividades. En síntesis, es más parecido a pasar un día en un club, aunque este tiene ese extra de estar sobre la playa.

Estos balnearios tienen las típicas sombrillas, carpas, servicios de gastronomía, en muchos casos pileta, vestuarios y también canchas de distintos deportes, lo que da la posibilidad de tener un disfrute distinto de la playa. Igualmente, todo esto no es gratis y los precios de hoy no preparan justamente un verano gasolero, aunque hay algunos más baratos que otros.

El Balneario 12 es uno de los más icónicos de la Costa Atlántica, ubicado en Punta Mogotes al sur de Mar del Plata. Este sitio fue durante muchísimos años la playa elegida por los futbolistas de máximo nivel de la Argentina, por lo que no era extraño compartir algún momento con un campeón del mundo o las figuras de River Plate y Boca Juniors. Con esa fama, claramente los costos no son para nada económicos, aunque en su defensa no hay ninguno en la Costa que lo sea.

En esa zona, mientras que el año pasado el precio diario de una carpa en un balneario era de $30.000, este año está valuado en $50.000. Igualmente se puede pagar una reserva quincenal a $600.000 que incluye una cochera, pero que puede superar el millón de pesos, como también puede valer una semana $580.000 según los servicios.

Un poco más al norte se encuentra Playa Grande, uno de los sectores más exclusivos de Mar del Plata, aunque también con una amplia variedad de precios según el parador que se elija; eso sí, mucho más caro que otros lugares. Una carpa puede oscilar entre los $120.000 y los $130.000, mientras que una carpa está entre los $90.000 y los $100.000.

En la Playa Varese, una playa que ofrece aguas tranquilas en una bahía cerrada por una escollera, los precios no están muy lejos de los que ofrece Playa Grande. Una carpa está en torno a los $110.000 y una sombrilla unos $85.000, aunque también puede conseguirse la estadía en un complejo por unos $60.000.

En el extremo norte, pasando la Playa Bristol, se encuentra La Perla, una zona que es central para los balnearios y que tiene menos multitudes que otras, pero también un costo alto. Desde este jueves, una carpa estará alrededor de los $100.000 y una sombrilla se reserva por unos $80.000.