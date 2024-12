El Gobierno porteño lanzó el Plan Integral para personas con discapacidad

Este martes se llevó a cabo el lanzamiento del primer Plan Integral para Personas con Discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires. En el evento, que se concretó en el Teatro Colón, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la vicejefa, Clara Muzzio, anunciaron un conjunto de medidas que alcanzaría a medio millón de personas con el fin de generar mayor inclusión en la sociedad porteña.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los funcionaron presentaron el plan integral en una emotiva ceremonia. Jorge Macri, por primera vez, se animó a hablar sobre su propia discapacidad, una neuropatía periférica que afecta el movimiento de sus piernas, con el deseo de poner el tema sobre la mesa y "levantar barreras culturales".

"En la Ciudad de Buenos Aires hay personas que, por algún tipo de discapacidad, no pueden desarrollarse con plena autonomía. Ocho de cada diez personas con una discapacidad viven acompañadas y yo sé que hay una angustia muy profunda que tiene que ver con el '¿y cuando yo no esté, qué?'. Esa es una mochila inmensa en la que tenemos que trabajar. Hay que poner este tema sobre la mesa, por más incómodo que sea", comenzó el mandatario porteño. "Muchas veces tenemos temor, vergüenza o no sabemos cómo referirnos, entonces hay que hablarlo, simplemente, desde el corazón, desde el conocimiento que cada uno tenga", insistió.

Mirá el discurso completo de Jorge Macri

Macri conmovió a todos los presentes al revelar su propia discapacidad y la reciente decisión de aceptarla y hacerla pública. "Yo personalmente tengo una discapacidad. No nací con ella, o sí; la ciencia no sabe responderlo todavía. Yo la descubrí de más grande y, casi toda mi vida, me negué a contarlo. Si me decían '¡Cómo rengueás hoy!', yo respondía: "Bueno, es por el rugby". Pero, la verdad, es que camino mal por una discapacidad que me obliga a tener una valva que me sostiene el pie. Es una neuropatía periférica", confesó el jefe de Gobierno porteño.

"La descubrí de grande y acá estoy como jefe de Gobierno, ¡nada menos!", agregó Macri y, enseguida, le agradeció a su esposa, Belén Ludueña por haberlo motivado a aceptar esa condición. "¿Por qué me pareció importante contarlo? Porque fue una manera de poner el tema sobre la mesa. ¿Por qué si vengo hablando del tema hace tiempo niego mi propio problema? Hay algo que no cierrra. Entonces, me acuerdo que en un programa de Luis Novaresio lo conté por primera vez y, la verdad, fue un alivio decirlo", consideró.

"Hay barreras físicas, hay barreras en el empleo, pero la primera barrera es que nos vinculemos, que nos atrevamos a hablar del tema, que nos miremos a los ojos. Esto me lo enseñó una señora en Vicente López que se movía con su silla de ruedas eléctrica y, cuando salía, alguien siempre la acompañaba. Un día le pregunté qué era lo que más le molestaba o dolía de lo que le pasaba. Y ella respondió: 'Cuando voy al almacén. Entonces, yo hago el pedido y, cuando me contestan, no me miran, miran a mi acompañante. Eso es lo que más me duele. No es la silla. Es la ausencia de vínculo, que no me miren a los ojos, que no sepan qué decir, cómo tratarme'", recordó.

Finalmente, Macri aseguró que estas medidas fueron planificadas para que "todos los porteños crezcan y progresen con libertad y autonomía, que construyan una vida independiente, sin importar lo que les falta". "A todos nos falta algo. Nadie es tan alto como otro. Nadie es tan brillante artísticamente como otro. Aun así, todos tenemos algo en lo que podemos brillar. Nuestro desafío es encontrar eso, esa llamita interna de cada persona para que brille, para que progrese", señaló.

"No es solo mirando a una parte de la Ciudad, a los que emprenden, a los que son exitosos. No, es a los otros. El liderazgo tiene que tener muy en claro cual es el destino, hacia dónde vamos. Pero, también, el líder tiene que tener la sensibilidad de no dejar a nadie atrás. Hay que volver siempre al final de la fila y garantizar que todos lleguen, porque de eso se trata la vida. Tenemos que dejar de mirar lo que nos falta para entender todo lo que tienen para darnos", concluyó Jorge Macri en un conmovedor discurso.

De qué se trata el plan integral propuesto por el Gobierno de la Ciudad

Ahora bien, ¿de qué trata el plan integral y qué medidas impone? En principio, el Plan Integral de Discapacidad crea una Ventanilla Única para centralizar y simplificar la información correspondiente de las personas con discapacidad. De esta forma, sería más accesible obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Asimismo, se adelantó la creación del Centro de Atención Integral de Discapacidad en el sur de la Ciudad, así como la primera oficina pública atendida por personas con discapacidad.

Por otra parte, desde el Gobierno indicaron que buscarán que "todos los medios de transporte que conforman la red de la Ciudad sean accesibles, incluyendo estaciones y paradas de colectivos, trenes y subtes, y centros de trasbordo, como a los vehículos.

En cuanto a la formación y el bienestar de las personas con discapacidad, se planea el "acceso equitativo en todos los niveles y modalidades", de forma que todas las familias consigan vacantes en todas las instituciones. Por otra parte, se promete el "trabajo coordinado con museos y teatros, y centros deportivos y colonias de la Ciudad para potenciar sus actividades y adaptarlas para PCD".

La inclusión laboral también es otra de las medidas al promover la generación de puestos de trabajo para PCD en el sector privado. En este punto, desde el Gobierno quieren "impulsar la exención del ABL para los comercios y servicios que tengan una dotación mínima del 50% del personal con discapacidad. La exención de ABL también incluye a centros de rehabilitación, preventivas, terapéuticas educativas, educativas y/o asistenciales y a casi 50 escuelas especiales". En suma, se establece una "deducción de 50% de ingresos brutos (IIBB) para comercios que empleen PCD sobre las contribuciones patronales efectivamente abonadas".