Jorge Macri firmó el decreto de "Prioridad Porteña" y estableció preferencia para residentes en los servicios

Jorge Macri firmó un decreto para definir que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires podrán acceder con preferencia a los distintos servicios.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmó un decreto que establece el criterio de “Prioridad Porteña” para el acceso a los servicios que brinda el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de otorgar preferencia a las personas con domicilio en el distrito.

La medida fija que los residentes en la Ciudad tendrán prioridad en la asignación de turnos, cupos y modalidades de atención en los servicios públicos. Según el texto oficial, se trata de un “mecanismo de organización para el acceso a los servicios que brinde la Administración centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Qué dice el decreto que firmó Jorge Macri El artículo 1° del decreto establece el criterio de “Prioridad Porteña” , “en favor de las personas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ”.

, “en favor de ”. En tanto, el artículo 2° señala que esa prioridad implicará “la asignación preferente de turnos, cupos, prestaciones o modalidades de atención o acceso equivalentes , de conformidad con las características de cada servicio”.

, de conformidad con las características de cada servicio”. Además, el artículo 3° determina que la medida será de aplicación a “todos los servicios prestados por la Administración centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Las declaraciones de Jorge Macri Macri respaldó la iniciativa a través de sus redes sociales y defendió el criterio de prioridad para los vecinos del distrito. “Decidimos darles prioridad a los porteños y que los extranjeros paguen cuando se atienden en un hospital de la Ciudad”, afirmó el jefe de Gobierno en una publicación oficial.

En la misma línea, el mandatario porteño sostuvo: “La época en la que los extranjeros se atendían gratis se terminó” y remarcó que “los porteños tienen prioridad”.

El decreto se inscribe en la política del Gobierno porteño de ordenar la demanda de los servicios públicos, especialmente en el sistema de salud, donde la administración sostiene que busca priorizar a los vecinos que residen y financian el sistema.