Una historia real y solidaria: Papá Noel existe y toca el saxo en Belgrano

Juan Mateo Aberastain, fotógrafo de MDZ, estaba haciendo fotos navideñas por la Ciudad de Buenos Aires. De pronto vio a un hombre con gorro de Papá Noel en Cabildo y Juramento. Estaba tocando el saxo y pidiendo contribuciones, como tantos otros artistas callejeros en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, cuando notó que lo recaudado lo estaban donando a personas que se encontraban en situación de calle o que estaban pidiendo, paró la oreja (o el ojo, en su caso) y se acercó a charlar con esta familia. Ahí conoció a Orlando, Neri, Sofí y su Navidad solidaria.

El género navideño en películas y en literatura es muy popular en todo el mundo. En general, hay un personaje que tiene actitudes avaras o egoístas y termina entendiendo la importancia de pensar en los demás gracias a la intervención de algún elemento mágico de la narrativa navideña. En algunos casos, son los fantasmas de las navidades del pasado, del presente y del futuro; en otras oportunidades, la simple concatenación de una serie de eventos extraordinarios genera que el protagonista entienda la importancia de pensar en los demás. Por si hay algún lector despistado, aclaramos que estamos hablando de Cuento de Navidad, de Charles Dickens, y El regalo prometido, película navideña clásica protagonizada por Arnold Schwarzenegger. En esta historia, que, a diferencia de las anteriores, es real, los protagonistas ya aprendieron la importancia del otro e intentan transmitirla para que la valoremos todos nosotros.

Mirá el video del Papá Noel solidario y saxofonista

Orlando tiene 65 años y arregla máquinas de coser, industriales e individuales. Hace dos años empezó a tocar el saxo. "Aprendí de grande, entonces me pregunté: ¿para qué hago música? Al Colón ya no voy a llegar, entonces me dedico a ayudar a la gente humilde, a la gente sencilla".

Durante toda la conversación con MDZ, Orlando advierte que su actividad "no tiene tanta trascendencia" y que "no es algo tan importante". Nuestro Papá Noel saxofonista expresó que lo motiva transmitirles a sus nietos que se puede pensar en el otro, que no solo hay que pensar en uno mismo y en la propia familia. "¿De eso se trata la Navidad, no? Jesús abandonó su palacio en el cielo para nacer en esta Tierra. La Navidad se trata de abandonar por un momento el confort de nuestras cosas para pensar en el otro. Si cada cual pensara un poquito menos en sí mismo y un poco más en el otro, ayudaríamos bastante a la Argentina".

"En esta Navidad, colaboremos juntos para que todos puedan tener su cena. Ayudanos con lo que puedas", dice la cartulina que sostiene Sofi, de ocho años, nieta de Orlando e hija de Neri, quien también señaló la importancia de que "Sofi pueda conocer otras realidades y la importancia de pensar en los demás".

"Al principio, cuando pensamos esta actividad, teníamos miedo. Hoy en día no sabés cómo puede reaccionar la gente. Un señor comerciante dijo que estábamos haciendo mucho ruido y nos pidió que nos alejáramos", contó Neri, que agregó: "Tenía miedo de que no juntáramos ni dos pesos y que Sofi se terminara frustrando". La realidad fue bien distinta: la solidaridad de las personas que pasaban por Cabildo y Juramento superó todas las expectativas.

"Ayudamos a tres personas. La primera era una mujer de unos 60 años que tenía el brazo lastimado y estaba en situación de calle. La segunda era una mamá que estaba con sus hijas pidiendo. Una de las nenas tenía ocho y la otra cuatro. Las nenas estaban descalzas. Y la tercera era una abuela de setenta años que me dijo que había usado la jubilación para pagar la pensión donde vivía y no le quedaba nada de dinero", relató Neri y agregó que las tres personas van a poder tener una cena esta noche. ¡Feliz Navidad!