Apicultores se hicieron virales en redes tras salvar un panal de abejas

En las redes sociales se hacen virales videos de todo tipo. Algunos emocionan, otros hacen reír y muchos sorprenden a los usuarios. En los últimos días, se hizo viral un video donde se puede ver a apicultores sacando un panal de abejas de un hogar con las manos y de forma muy segura.

Leyenda

Los especialistas en abejas fueron llamados en un edificio en reparación de Barracas, Buenos Aires luego de la aparición de abejas. Al romper la pared, se encontraron con que estas pequeñas voladoras entraban por el conducto de ventilación y tenían un panal de más de dos metros de alto, lo que indicaba que hace muchas temporadas estaban allí instaladas.

Cuidadosamente, estos apicultores comenzaron a sacar parte de los paneles de la colmena para depositarlos en caja y asignarlos en un lugar más cómodo y especial para las abejas. Al comenzar con este trabajo, los especialistas notaron la ausencia de huevos y larvas.

Mira el video

Pero lo que más llamó la atención de este video y el porqué se hizo viral llamando la atención de miles de usuarios de internet, es porque los apicultores agarran los panales sin guantes. Inclusive, se puede ver que agarran decenas de abejas con las manos para ubicarlas dentro de una caja.

Por supuesto, los usuarios de internet no dejaron pasar esto por alto y comentaron la publicación viral. "El loco agarra abejas con las manos desnudas, si eso no es experiencia no sé qué lo sea", "Que zarpado que agarren con la mano. Yo tendría más picaduras que la mano de hulk", "Que hermoso trato hacia las abejas!!", se puede leer entre cientos de respuestas.