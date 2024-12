Sebastián Saja: "Para Racing ir a votar tiene que ser un día de fiesta"

Sebastián Saja, tras ser una pieza clave para Racing en sus últimos años como jugador de fútbol, acompaña a Diego Milito, ídolo y candidato opositor que este domingo se medirá en las elecciones de La Academia con Christian Devia, el delfín de Víctor Blanco. En diálogo con MDZ, contó cómo le llegó la propuesta de ser dirigente de la institución y qué lo cautivo para tomar la decisión de volver.

"El diálogo con Diego es constante porque tenemos una amistad, y siempre, en esas charlas que teníamos, aparecía algún chiste por parte de Diego como diciendo 'tenés que venir para acá, tenés que venir conmigo a al club'", comenzó el exarquero. Aunque nunca fue una propuesta formal hasta que lo fue: "Un día me viene a ver en persona y ahí es cuando realmente me hace el ofrecimiento formal y me dice 'me voy a presentar, voy a candidato presidente de Racing y quiero que me acompañes'".

Cuando le llegó ese ofrecimiento, Saja fue decidido a acompañarlo Milito una vez que conoció bien de que se trataba: ser el director deportivo de un nuevo Racing. Así, entonces, se conformó la reunión de dos figuras del club, dos hombres récord de amplio rodaje en la élite del fútbol y que ahora apuestan por alcanzar la dirección del club donde brillaron.

En esa línea, Sebastián Saja profundizó sobre la candidatura y puntualizó su postura: "Comulgo con las ideas de Diego Milito y acompañarlo en lo que tiene pensado para transformar al club. Obviamente, me movilizó también el hecho de volver a tener una una posibilidad en Racing después de muchos años". En la misma línea, el ahora compañero de Diego Milito destacó: "Creo que este tiempo me ayudó a mí también para formarme en un montón de aspectos porque, si bien yo estaba dentro de un cuerpo técnico, estaba en una posición donde uno tenía la tranquilidad y no tenía las urgencias de de la toma de decisiones y la presión y la responsabilidad. Entonces eso me daba a mí un lugar donde podía analizar mucho mejor las cosas".

Tanto Diego Milito en 2001 como Sebastián Saja en 2014, fueron figuras en los títulos que ganó Racing después de muchos años, lo que significó darle una alegría a los hinchas y socios del club. "Racing es el club con el que he quedado identificado, ha quedado un cariño mutuo muy grande. Mis dos hijos varones son hinchas de Racing porque vivieron esa pasión y, como nos pasa a muchos que no surgimos del club, pasamos por ahí y nos terminamos transformando en hinchas de Racing", señaló Sebastián.

Sebastián Saja trabajó con Lionel Messi en Inter Miami, club que dejó para volver a la Argentina para trabajar en Racing.

Además profundizó sobre la convocatoria de personalidades que brillaron en el deporte, como el caso de Delfina Merino, multicampeona con Las Leonas, al equipo de Diego Milito: "Le va a aportar una visión estratégica diferente a la que acostumbramos en el fútbol argentino y en Racing. Es importante sumar gente con esta experiencia y capacidad, por sobre todas las cosas porque a veces solamente con la experiencia no alcanzaría. Merino reúne todas las condiciones para estar dentro del equipo de trabajo porque es una es una mujer muy formada que puede aportar esa visión estratégica para todo lo que tiene que ver con con los otros deportes que también tiene el club y son son igual de importantes".

En esa visión estratégica, Sebastián Saja señaló que es fundamental el rol de un desarrollo integral de las juveniles: "Para nosotros también tiene que haber una estrategia y evitar un poco esto que ha sucedido en los últimos años en Racing, de pasar de diferentes estilos de conducción, sobre todo en el plantel profesional e incluso en juveniles. Poder darles una mejor estructura para que los chicos se puedan desarrollar mucho mejor en las divisiones inferiores. Trabajar con informes y con bases de datos donde nosotros podamos hacerle seguimiento no solo al plantel profesional, sino también a todos los chicos, para que el día de mañana, cuando lleguen a Primera saber cómo fue su formación, cómo es su historial entonces. Lo más importante que tiene una dirección deportiva es la formación, la consolidación y la venta de juveniles, incluso más que comprar bien y vender mejor. El club es autosustentable y va a poder crecer a través del del patrimonio genuino que nosotros formemos en nuestra divisiones inferiores

De cara al domingo, cuando se celebrarán las elecciones, Saja pidió a los socios que vayan a votar: "Que los socios vayan a votar es lo más importante. Para Racing, el acto de ir a votar, tiene que ser un día de festejo. Racing tiene que festejar que puede ir a votar porque durante bastantes años no lo pudo hacer. Yo viví dos elecciones en en el club y no recuerdo una que haya sido tan importante el socio para decidir qué es lo que quiere para los próximos cuatro años".

En el mismo sentido de esa importancia del socio para Racing, lamentó que las elecciones no se celebren el mismo día del partido con River: "Quiero pedirles la comprensión de que tal vez no fue el escenario ideal, lamentablemente, de que hubiese sido muy bueno para el socio y mucho mejor que pueda asistir a ver el partido con River y poder ir a votar ese mismo día. Entonces les pido ese esfuerzo. Sé que no es fácil, sé que mucha gente, sobre todo la gente del Interior del país con todo lo que eso significa y cuesta, por eso les pido un esfuerzo".