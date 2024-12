Saja reveló por qué Messi influyó en su decisión de sumarse a la candidatura de Milito en Racing: "Me dijo..."

Falta menos de una semana para definir al próximo presidente de Racing. Este domingo 15 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones en las instalaciones del Cilindro de Avellaneda para decidir si continúa el proyecto de los últimos 11 años de Víctor Blanco, que se presenta como vicepresidente de Christian Devia, o si habrá un cambio de rumbo, con Diego Milito como cabeza de la principal lista opositora.

Una de las principales figuras que acompañan al Príncipe como futuro director deportivo en caso de ganar en los comicios es Sebastián Saja, uno de los máximos referentes históricos debajo de los tres palos en la Academia. Sin embargo, hasta hace muy poco se encontraba en el otro hemisferio del planeta, en Florida, como entrenador de arqueros del Inter Miami, donde estableció una muy buena relación con Lionel Messi. Al parecer, el 10 tuvo un rol importante en la decisión del ex guardameta de sumarse a la campaña electoral del cuadro de Avellaneda, cuando él aún estaba analizando qué hacer.

Messi junto a Saja en Inter Miami. (Foto: archivo)

"Cuando hablé con él y le conté la posibilidad de Racing, me dijo 'ni lo dudes'. Le gusta mucho lo que tiene que ver con la dirección deportiva. Me apoyó desde el primer momento. Después de los partidos por la Copa Sudamericana hablamos de Racing. Está al tanto de todo", reveló este lunes el Chino en diálogo con el programa partidario Racing de Alma.

Milito también había hablado sobre este tema con la Pulga, quien lo aconsejó en el mismo sentido: "Cuando lo vi a Leo lo primero que me dijo es: 'Sebas es un crack. ¿Lo viniste a buscar, no?' Yo todavía no había anunciado mi candidatura", agregó el Príncipe, quien conoce a Messi de su etapa en la Selección argentina.

A su vez, Saja también contó cómo fue el proceso de la toma de decisión definitiva: "Me decían 'estás loco, cómo vas a tomar esta decisión de dejar Miami'. Pero quiero acompañar a Diego tener la posibilidad de volver a Racing, por la gran identificación que me quedó con el club. En cada momento el hincha de Racing, que está completamente, me hizo sentir que no estaba lejos del club. Racing me movilizó y Diego, también", explicó el ex arquero.