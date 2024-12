La Ciudad de Buenos Aires suma 1.000 nuevos efectivos policiales y bomberos

Con el fin de reforzar la seguridad, el Gobierno porteño sumó alrededor de 1.000 policías y bomberos a las fuerzas de la Ciudad. "Arriesgar la propia vida para proteger otras requiere coraje y valentía pero también un alto sentido del deber", señaló el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien les tomó juramento a los nuevos funcionarios delante de 14.000 personas en el Estadio Mary Terán de Weiss.

Según Ciudad, en esta ocasión se unieron 831 policías y 149 bomberos egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública porteño, con la tecnicatura avalada por el Ministerio de Educación. Para integrar la Policía de la Ciudad, se deben cursar dos años de formación policial en la que los primeros seis meses los cadetes cursan clases regulares junto con un año de internación en el Instituto para poder egresar como oficiales. Luego, los últimos seis meses los agentes cumplen con el estudio de diferentes módulos y comienzan a ejercer la profesión.

“El valor de proteger y salvar vidas no puede medirse, es invaluable. Ustedes son un orgullo para la Ciudad, y una garantía de tranquilidad y seguridad para nuestros vecinos. Si decimos que la Ciudad de Buenos Aires es una de las capitales más seguras de Latinoamérica, es por profesionales capacitados como ustedes. Nosotros, como siempre, estaremos ahí para respaldarlos, con firmeza y decisión”, afirmó Jorge Macri.

El Jefe de Gobierno en el Estadio Mary Terán de Weiss en la jura de los nuevos egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Créditos:

Foto: Greco / Pezzoni/GCBA.

De acuerdo con lo que informó el Gobierno de la Ciudad, este año se incorporaron más de 1600 policías a una fuerza que actualmente cuenta con más de 26.000 efectivos. Por primera vez, la jura se realizó fuera del Instituto Superior de Seguridad Pública, por lo tanto no hubo un cupo de capacidad limitada para el ingreso de los familiares y amigos que acompañaron a sus seres queridos.

Durante su discurso, Jorge Macri remarcó su enfrentamiento con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “Los delincuentes en la Ciudad de Buenos Aires no son bienvenidos. Nos hacemos cargo y no miramos para otro lado, aún sabiendo que nos toca convivir con una realidad muy distinta, con una provincia de Buenos Aires que está fuera de control. Y no es casual que casi todos los caídos en cumplimiento del servicio en el último tiempo hayan ocurrido en la Provincia de Buenos Aires. Nosotros cuidamos a quienes nos cuidan. Lo hacemos a través de una política integral de seguridad, que impulsamos de forma sostenida en la Ciudad”.

Jorge Macri junto a sus funcionarios en la jura de 1.000 nuevos agentes y bomberos

Créditos:

Foto: Greco / Pezzoni/ GCBA.

En este acto realizado en Villa Soldati también estuvieron presentes varios funcionarios, como el ministro de Seguridad, Waldo Wolff; el secretario de Seguridad, Diego Kravetz; el ministro de Justicia, Gabino Tapia, el Procurador General de la Ciudad, Martín Ocampo, el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Pablo Kisch. Asimismo, el director del Instituto Superior de Seguridad Pública, Javier Martín López Zavaleta, quien les tomó juramento a los nuevos oficiales.