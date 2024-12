Jorge Macri se asegura votos para su primer proyecto de Presupuesto

Este miércoles será un día clave para el PRO por el armado de la última sesión del año en la Legislatura porteña que definirá qué lleva al recinto el próximo jueves. Se reunirán los presidentes de bloque en Labor Parlamentaria, pero antes continuarán las negociaciones para asegurar la sanción de las leyes que busca el Gobierno de la Ciudad.

La preocupación, en el oficialismo porteño, ahora es por el conteo de votos para sancionar el Presupuesto 2025 y el resto del paquete económico que incluye la Ley Tarifaria y el Código Fiscal. En ese punto se discute el mecanismo de actualización de los impuestos porteños como el inmobiliario, que los vecinos pagan con la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y también Patentes.

Además se trata del primer presupuesto de la gestión de Jorge Macri, ya que el que está en vigencia se elaboró en el mandato de Horacio Rodríguez Larreta.

La posibilidad de que el bloque libertario del ala que se referencia con Karina Milei no vote a favor y hagan lo propio los legisladores que se referencian con Patricia Bullrich deja al PRO en una situación delicada, teniendo en cuenta además que no acompañarán con sus votos el bloque peronista y las bancadas de la izquierda.

La aritmética daría escasa para alcanzar la mayoría de 31 votos de los 60 del recinto.

Desde los libertarios, bloque que conduce María Pilar Ramírez y ocupa 5 bancas, dejaron trascender que no estarían de acuerdo con un aumento de impuestos y cierto malestar por no haber tenido en cuenta el proyecto de ley de Bases que presentó esa bancada porteña con la propuesta de achicar los cargos políticos y reducir gastos entre otros contenidos que cayeron mal en el PRO donde sostienen que a nivel nacional hay apoyo a Javier Milei en el Congreso pero no hay espejo en la Legislatura de la Ciudad con respecto al Jorge Macri.

Desde los legisladores que se referencian con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, grupo que conduce Juan Pablo Arenaza también están analizando si pueden acompañar la propuesta del Jefe de Gobierno.

En definitiva lo que se intuye en algunos sectores del oficialismo porteño es que se estaría anticipando la futura batalla por el gerenciamiento de la Ciudad de Buenos Aires más allá de la pelea electoral que arrancará el año próximo. Una pelea que trae las esquirlas al territorio porteño donde no hay definición por ahora de una alianza del PRO con los libertarios.

Este jueves está prevista una sesión maratónica donde las principales leyes de interés para el Gobierno de la Ciudad son el Presupuesto 2025, el Código Urbanístico y el proyecto para crear el fuero laboral del distrito.

Como sea, en su primer año de gestión, Jorge Macri se vio obligado a buscar acuerdos ante la falta de un voto para contar con mayoría propia en Legislatura porteña. De ahí la importancia que tiene para el PRO la elección de medio término de legisladores porteños para intentar lograr mayoría propia.

En cambio el oficialismo del Ciudad celebra los acuerdos con Javier Milei por los fondos de coparticipación o por la transferencia de los colectivos, aunque sigue el reclamo por la manera de transferir los fondos y por el porcentaje.