El curioso uso del papel aluminio que protege tus tarjetas de crédito: ¿funciona realmente?

Las tarjetas de crédito usan la tecnología contactless, pago sin contacto. El papel de aluminio permite dar mayor seguridad.

El papel de aluminio generalmente se usa en la cocina, sin embargo en el último tiempo se convirtió en un aliado de la seguridad financiera. En las redes sociales aconsejan envolver las tarjetas de crédito o débito en este material. Muchos se preguntan si este hábito funciona.

Papel de aluminio para las tarjetas de crédito La respuesta está en la tecnología contactless, pago sin contacto. Actualmente la mayoría de los plásticos operan mediante chips RFID o NFC que permiten realizar transacciones con solo acercar la tarjeta a una terminal sin necesidad de introducirla o deslizar la banda magnética.

contacless, supermercado, pagar, debito, credito, tarjeta Las tarjetas de crédito usan un sistema de pago sin contacto. Shutterstock En este caso el escudo actúa como una jaula. Al envolver el plástico, el metal puede bloquear las ondas de radiofrecuencia creando así una barrera física que impide que un lector externo detecte la señal del chip.

De esta manera, este método casero permite bloquear señales evitando que dispositivos de terceros lean los datos de una tarjeta a corta distancia. También reduce el riesgo de pagos accidentales, es decir que una terminal cercana procese un cobro sin que la persona se de cuenta.

Se trata de un truco de bajo costo que es accesible para quienes buscan proteger sus datos. Pese a la popularidad del truco, los expertos señalan que el fraude por lectura a distancia no es muy usual.