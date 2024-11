Presupuesto 2025: los "preocupantes" números que baraja el Gobierno para Salud

Se aproxima un gran debate que se pondrá en agenda nacional: el Presupuesto 2025. La sanción del proyecto en Diputados se ha puesto en duda por las tensiones constantes que se viven en el Congreso mientras que la oposición desconfía en la capacidad del Gobierno para debatir los números y llegar a nuevos acuerdos.

Adolfo Rubinstein, exministro de salud durante la gestión de Mauricio Macri, abordó la problemática en MDZ Radio y comentó sus principales preocupaciones con los montos propuestos.

Adolfo Rubinstein. Foto: NA

En salud

La semana que viene el ministro de Salud, Mario Lugones, defenderá ante la comisión de Hacienda los detalles de los fondos destinados a su área.

Mario Lugones, defenderá ante la comisión de Hacienda los detalles de los fondos destinados a su área. Salud recibirá una partida de $5.2 billones, un aumento del 6.2% respecto al año pasado.

recibirá una partida de $5.2 billones, un aumento del 6.2% respecto al año pasado. El aumento no llegaría a cubrir la inflación acumulada del 2025, que sería del 18.3%

"Es muy preocupante", enfatizó Rubinstein. "Sobre todo en lo que tiene que ver a insumos, medicamentos, vacunas, etcétera". El exministro señaló una serie de problemas. Hay una "enorme discordancia" entre el presupuesto y "los objetivos que se busca cumplir".

El problema principal es que "para el programa de acceso a medicamentos", que incluye tanto los medicamentos especiales como los ambulatorios, "el aumento previsto nominal es del 16%". Esto significa que "no está ajustado por inflación". En ese sentido, "tan solo los medicamentos oncológicos aumentaron un 300%". ¿Cómo cubrirán los aumentos? "A menos que se propongan ahorros de costos en la compra de medicamentos, que por ahora no aparecen, la verdad es que no sé cómo van a hacer", comentó.

Rubinstein mencionó que, durante su gestión, "hicimos todo un proceso conjunto de compra con licitaciones transparentes" para "negociar precios significativamente menores con la industria farmacéutica". Una medida así podría ser una posible solución, "aunque esta gestión por ahora no lo está haciendo", concluyó.

