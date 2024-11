El concejal mendocino del Partido Demócrata que lucha por la victoria de Kamala Harris

El mundo mira atentamente las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La puja entre Donald Trump y Kamala Harris está más reñida que nunca, con ambos partidos dando todo su esfuerzo por convencer a los estadounidenses de los Estados claves que pueden inclinar la balanza de la elección en el Colegio Electoral. Alejandro Puy es mendocino, concejal del Partido Demócrata y se encuentra ahora mismo en Salt Lake City luchando por la victoria de Kamala Harris. MDZ Radio se contactó con él para conocer cómo se vive el conteo de votos en Estados Unidos.

Puy vive en Estados Unidos hace 18 años. Nació en Mendoza y llegó a Norteamérica en 2007. Ahora es concejal del Partido Demócrata y se encuentra trabajando en el medio de las elecciones. "La energía está fuerte", destacó, haciendo énfasis en el trabajo de hormiga que hacen los demócratas para conseguir la más mínima ventaja posible: "Yo mismo estoy coordinando casi 200 personas en Pennsylvania que están golpeando puertas hace como tres semanas sin parar para llevar el voto a las urnas".

Kamala Harris entró a la carrera presidencial para reemplazar a Joe Biden. Foto: EFE

Hay que recordar que las elecciones en EEUU son optativas, por lo que este tipo de medidas son una tradición en la política estadounidense. La idea es que "la gente tenga esta conversación en las puertas de sus casas y decidan votar por Kamala". Por cómo funcionan las elecciones de Estados Unidos, "hay pueblitos que pueden cambiar la dirección de todo el país. Es así de simple acá. Un pueblo de 5000 personas puede cambiar el rumbo de las elecciones. Por eso es que se hace esa puerta a puerta para hablar con todos los vecinos", explicó.

El funcionamiento de las elecciones "es un gran problema", principalmente porque se organizan los martes, en pleno día laboral. Entonces hay empresas que no les permiten a los empleados tomarse el día libre para salir a votar. "Es una tragedia".

Sobre el opositor republicano Donald Trump, el concejal dijo que "no importan las noticias, no importa Twitter. No importan las cosas que diga este hombre porque todo es falso". Trump, desde su derrota en 2020, ha negado la victoria de Biden denunciando fraude con sus seguidores. Cada Estado tiene sus propias reglas en cuanto se manejan las elecciones y cómo se implementan las elecciones. Entonces cada condado tiene su propia forma de administrarlo. "Imaginate coordinar cientos y cientos de personas y condados para que hagan un fraude electoral. Es imposible", sentenció.

