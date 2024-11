La decisión que tomó el Gobierno por la falta de chapas patentes para autos

Los patenamientos de autos en noviembre tuvieron un mes complicado por la menor demanda, pero también por una serie de problemas ajenos al sector.

Uno tuvo que ver con un conflicto gremial en el Registro Automotor, que por un paro del gremio de ATE provocó un freno en la entrega de certificados de importación que puede verse reflejado con un número menor de en en los patentamientos por operaciones postergadas en los datos oficiales que hoy difunda ACARA.

En algunas marcas de importados reconocen que todavía tienen problemas con los certificados, lo que provocará que no se patenten algunas unidades.

Durante los días de paro en el Registro Automotor, que abarcó gran parte de la primera quincena, no ingresaron 0km importados, pero el 20 de noviembre se liberaron 5.000 unidades todas juntas y eso hace que esté saturado el sistema y no se lleguen a patentar varios autos.

También está afectando mucho el faltante de chapas patentes que se viene registrando desde hace algunos meses. En noviembre, el problema se agravó, tanto es así que obligó al Poder Ejecutivo a enviar ayer una circular a encargados e interventores de los registros en la que se autoriza a circular vehículos con chapas provisorias.

“Me dirijo a ustedes con relación al trámite de inscripción inicial de automotores nacionales e importados con el fin de ampliar a su respecto el procedimiento previsto en la Circular D.N. N° 28/24, que se adjunta a la presente”, dice la circular.

“Ello, por los incumplimientos del proveedor, alcanzan también a los elementos registrales Placas Metálicas de Identificación de automotores”, explica.

“En ese marco, ante los pedidos de placas ingresados y abonados por los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, el Ente Cooperador ACARA procederá a asignar por sistema el lote de codificaciones dominiales correspondientes, aun cuando no se cuente con las placas debidamente confeccionadas en condiciones de ser distribuidas”, agrega.

“De este modo, los Registros Seccionales al momento de recibir la asignación de codificaciones dominiales en el sistema podrán darlas de alta y consumirlas, sin perjuicio de que aún no hayan recibido físicamente las placas correspondiente”, detalla.

Explica la nota que el Registro Seccional asignará el Título digital y la Cédula de Identificación y otorgará placas provisorias con 180 días de vigencia, que podrán ser prorrogados en caso de continuar el faltante.

Ante todos estos problemas, un dato llamativo del mes es que concesionarias de varias marcas no lograrán llegar a los objetivos comerciales que les imponen las fábricas (tienen un premio económico por cumplirlo). Hacía bastante tiempo que no pasaba algo así.

Otro factor que desalentó la demanda es la baja del “blue” que se consolidó en las últimas semanas. "No podemos llegar al objetivo comercial, así que hoy paramos un poco la venta porque estábamos vendiendo con muchos descuentos, en algunos casos al costo, y si no vamos a cumplir los objetivos, no tiene sentido seguir sacrificando margnes y stock", explicó el gerente de una concesionaria Honda del sur del país.