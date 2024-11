Calendario de pagos de la Anses: cuáles son las ayudas que se pagan hoy

A medida que noviembre se acerca a su fin, el calendario de pagos de la Anses revela quiénes son los últimos beneficiarios que recibirán sus pagos este mes. La Anses organiza estos pagos según el último número del DNI, por lo que es crucial revisar tu documento para confirmar si hoy te toca cobrar.

Este viernes, los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 9 y que cobran la mínima están en la lista de pagos. Además de su prestación regular, este grupo recibirá un bono de $70,000. Si tu número de DNI es inferior a 9 y aún no has recibido tu pago, esto podría indicar un problema con la Anses.

También cobran hoy los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los titulares de ambas prestaciones cobran si su documento terminada en 9. En el caso de las Asignación por Embarazo (AUE) cobran hoy las beneficiarias con DNI terminado en 8.

Finalmente, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas no siguen la secuencia del DNI. Estas asignaciones tienen un período de cobro más amplio, del 8 de noviembre al 11 de diciembre, y no dependen del último número del documento.

Si pertenecés a alguno de estos grupos, es importante que revises el calendario de pagos de la Anses y verifiques que todo esté en orden para recibir tu pago sin inconvenientes.

Este viernes se terminan de pagar varios beneficios.

Aumento y aguinaldo confirmado en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara para diciembre un gran pago para jubilados y pensionados. Los beneficiarios que recibirán los haberes con aumento también cobrarán el Sueldo Anual Complementario o aguinaldo. Por este motivo, muchos jubilados se preguntan cuánto será y cuando corresponde el pago.

En primer lugar, este pago tendrá un 2,69% de aumento en sintonía con la inflación de octubre, que dejará la mínima en $259.624,03. Esto se debe a la fórmula de movilidad establecida por este gobierno en el Decreto 274/24. Este toma el Índice de Precios al Consumidor, indicado por Indec, de dos meses atrás.

Para calcular el monto del aguinaldo, que se paga con los haberes de diciembre, se debe calcular el 50% de la remuneración más alta mensual obtenida en los últimos 6 meses. Es decir, este no es un monto fijo que se paga a todos los jubilados y pensionados por igual, si no que varía según la situación económica de cada beneficiario.