Prometen mejorar los servicios en Potrerillos para el verano

Se viene otro verano y el "sueño turístico" de Potrerillos aún no termina de concretarse. Como informó MDZ, gran parte del perilago aún está sin servicios. Pero el Gobierno promete llegar al inicio de la temporada alta con más oferta turística y mejoras en la infraestructura, al menos hasta que se termine de desarrollar el plan final. En ese plan, se prevé aumentar la cantidad de baños, espacios para recreación y servicios generales.

Potrerillos fue inaugurado en 2001. Es una represa multopropósito, cuyo principal objetivo es almacenar agua y regular el río Mendoza. Además, genera energía y es un polo turístico. Por eso el plan incluyó la ruta del perilago, el túnel para unir nuevamente la localidad con Cacheuta y también desarrollar infraestructura recreativa y de alojamiento turístico, con una visión sustentable. Hubo varios intentos, pero fue recién hace dos años cuando se concesionó por 50 años el desarrollo del margen sur, es decir la zona de Luján y donde está el camino del perilago, la ruta 7, el hotel y el pueblo de Potrerillos.

Para este año prometen que habrá agua potable en "Puerto del Príncipe", una de las zonas más concurridas del lugar. Allí hay baños, pero prometen duplicar la dotación.

Además, se habilitará la instalación de food trucks y otro tipo de comercios. Según explican desde la Secretaría de Ambiente, no se pueden instalar baños en cualquier lado porque no puede haber derrame de efluentes no controlados. Por eso deben instalarse tanques para disposición final.

En el plan del verano también se prevé opciones de turismo recreativo.

Demoras y promesas

Los habitantes de la zona conviven con la queja de los turistas por la falta de servicios. Desde comercios para abastecerse, hasta agua, baños y reparo del sol. El lago tiene, por régimen y volumen, mucha oscilación en la cota. Es decir el agua sube y baja con mucha variante en el terreno. En esta época, por ejemplo, está bajo. Y recién a fines de febrero podría tener una cota alta, salvo que ocurra como este año (que hubo crecidas extraordinarias en enero).

La concesión del perilago esta a cargo de dos empresas. La que más zona tiene a cargo es Mendo Travel. Esa empresa debe ejecutar las obras para que haya Áreas gastronómicas, Áreas hoteleras, Áreas deportivas y recreativas y Acceso público a la costa. El plan presentado es ambicioso y hasta incluye lagunas artificiales. El compromiso era invertir 10 millones de dólares los primeros dos años. La concesión es por 50 años y está a cargo de los mismos accionistas del hotel Potrerillos.

Una de las instalaciones nuevas.

En la primera fase se prevé armar una zona de acceso para el día. Habrá, por ejemplo, 104 asadores y 24 fogoneros y estacionamiento para 132 vehículos en un predio de 10 mil metros cuadrados. "Los asadores y fogoneros tendrán suministro de agua potable, electricidad, iluminación y saneamiento y espacios perforados para garantizar la protección solar a los usuarios", dice el proyecto. En la zona de camping se prevé un espacio para 50 motorhome y 100 parcelas para carpas. Toda esa zona tendría luz y agua potable.

En el área a desarrollar se construirán cabañas modulares. "Se han diseñado 30 unidades modulables. Su concepto es el conocido como Glamping, que son cabañas con servicios hoteleros premium. Se han diseñado contemplando altos estándares de calidad y confort con capacidades de 2 a 4 personas. Este sector tiene un área intervenida de aproximadamente 10.000 m² y unos 1.800 m² construidos cubiertos", explican los desarrolladores. En la zona deportiva se prevé construir 2 canchas de fútbol 7, 4 de paddle y 1 de tenis "quick".

Lo más novedoso y polémico es que se ejecutarán tres lagunas artificiales para uso recreativo que tomarán agua del dique y la devolverán al mismo sitio. Esas lagunas tendrán dimensiones y usos distintos, según el poder adquisitivo de los turistas. Habrá dos de 3.500m2 y una más grande de 5.300m2. Las lagunas estarían al norte de la Ruta del Perilago, entre la primera y segunda rotonda principal. El impacto es grande: se proyecta que por día haya 2500 personas. "Las lagunas tendrán una profundidad máxima de 1.10 m, de manera que permita su nado sin mayores riesgos físicos; playas artificiales, islas con servicio de bar; juegos acuáticos en la zona de niños, sector para enseñanza de buceo; etc", describen.