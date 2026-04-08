Polémica en Potrerillos: enojo de los buceadores por una valla en la sede del club Regatas

Potrerillos es uno de los puntos turísticos más importantes de Mendoza. Desde que el Gobierno decidió conceder parte del perilago para su explotación comenzaron los reclamos. Primero fue el movimiento de tierra, luego la colocación de alambrado y ahora una valla en la bajada del club Regatas generó el enojo de los buzos .

La semana pasada, los buzos de Mendoza fueron hasta Potrerillos para practicar y se encontraron con una valla que les impidió el acceso al camino que lleva hasta el agua del dique.

La valla está en la bajada del mirador, saliendo del túnel de Cacheuta y antes de llegar al puente que cruza el río Cacheuta. Este camino que lleva hasta la orilla del embalse no está en la zona de la concesión de la Costazur sino que pertenece al club Regatas Mendoza.

Casi a diario grupos de buzos mendocinos utilizaban la bajada del club Regatas Mendoza para bajar en camioneta con los equipos y sumergirse por algunas horas en las aguas del dique Potrerillos .

“Somos unos 500 buceadores en Mendoza de todas las escuelas y unos 100 que estamos activos y vamos dos o tres veces por semana a bucear. Esa bajada también la usan las escuelas para dar cursos, clases o exámenes”, explicó un buzo experimentado mendocino.

“Hace poco nos encontramos con una garita y una valla entonces no podemos bajar más dique. Cada buzo lleva un equipo de unos 30 kilos y es imposible bajar cargando ese peso porque hay varios metros desde el mirador hasta la orilla”, agregó.

buceo potrerillos 1 El dique Potrerillos en uno de los pocos lugares del país donde se practica buceo en altura. Gentileza Ignacio Blanco

Por su parte, el buzo experimentado Hugo Díaz viralizó una carta abierta para expresar su descontento. “Nos encontramos con la obstrucción del acceso a la conocida bajada de la Virgen tras la instalación de un portón que impide el ingreso general por parte del club Regatas. Expreso mi profunda consternación ante la medida adoptada por el club Regatas al restringir el acceso general y habilitarlo de forma exclusiva a su escuela de buceo asociada, que no representa a la mayoría de los buzos certificados de la provincia ni a quienes nos visitan para tal actividad”, escribió el buzo.

“Con profunda preocupación, considero imprescindible la revisión de esta medida por parte del club Regatas. El acceso a este sector del dique debe garantizarse en condiciones de equidad, entendiendo que se trata de un espacio que pertenece a todos los mendocinos”, añadió.

La sede de Potrerillos del Club Regatas Mendoza

Tras varios años de gestiones, el club Regatas tiene una sede en Potrerillos. El objetivo es que los socios puedan disfrutar del paisaje y de otras actividades como caminatas, aguas abiertas, navegación a vela, running, triatlón y buceo, entre otras.

Además, todas las actividades deben realizarse preservando el entorno natural, utilizando energías renovables y disponiendo obras para el tratamiento de los residuos.

El predio tiene una extensión de siete hectáreas y la idea es que allí funcionen playones deportivos, una cabina de control con barrera de ingreso, una bajada asfaltada, baños, muelles, un restaurante y -en el futuro- una guardería para barcos.

regatas potrerillos 1 El predio de la sede del club Regatas en Potrerillos tiene siete hectáreas. Club Mendoza de Regatas

“Las decisiones en el predio las toma el desarrollador que en este caso es Mendo Travel SRL. Todo lo que se hace en el perilago de Potrerillos está dentro de la ley. Nosotros mantenemos la bajada, llevamos las máquinas. Ahora se puso la barrera porque se va a empezar a construir y los inversiones tienen que tener ciertas medidas de seguridad.La colocación de la valla no es una decisión de Regatas”, explicó a MDZ, el presidente del club Regatas , Jorge Aguirre Toum.

“Esta zona no tiene una bajada pública porque es una zona rocosa con riesgos. Las personas que quieren ingresar al dique tiene que tener autorización de naútica y en ese caso, si el Gobierno nos exige que le demos paso a las personas que necesiten utilizar la bajada del club, se lo vamos a ceder. Actualmente, el paso está cerrado salvo autorizaciones especiales para nadadores de aguas abiertas o deportistas que entrenan”, agregó.

regatas potrerillos El club Regatas niveló el terreno y mantiene la bajada el predio. Club Mendoza de Regatas

La bajada de la Virgen

La zona que dejó enfrentados a buceadores con el club Regatas de Mendoza es conocida como la baja de la Virgen porque en ese lugar hay una imagen de María sumergida en el agua.La virgen fue colocada por un buceador.

El lugar es visitado durante todos el año. Los buzos creyentes le rezan una oración especial y es centro de atracciones para los curiosos.

virgen potrerillos fondo del dique

El buceo, una actividad de interés turístico

En noviembre del año pasado, el Gobierno de Mendoza declaró al buceo en altura una actividad de interés provincial y destacó su valor turístico, deportivo y ambiental.

El lago Potrerillos, ubicado a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, es uno de los pocos sitios del país donde se practica buceo en altura. La ley de interés provincial reconoce el esfuerzo colectivo de los buceadores y busca potenciar la llegada de visitantes atraídos por experiencias diferentes, donde el agua y la montaña se complementan.