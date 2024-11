Davo Xeneize contó por primera vez el gran gesto que tuvo Momo Benavides con su amigo

En X (ex Twitter) se hizo viral un video donde Davo Xeneize, el reconocido streamer de Boca, cuenta un gran gesto que tuvo su colega Momo Benavides con un amigo de él. El influencer contó esta anécdota en el marco del directo de sus amigos Manuel, Moski y Goncho.

Davo cuenta que hace un tiempo atrás, un amigo del secundario se contactó con él para contarle que tenía cáncer y que le gustaría que Momo lo fuera a visitar a la clínica donde estaba internado. El hincha de Boca se contactó con el influencer quien el mismo día fue a visitarlo.

Davo Xeneize tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y más de 600 mil seguidores en YouTube. Foto: Archivo

“Al día siguiente me escribió mi amigo y me dijo que Momo era un capo. Me dijo que estuvo como cuatro horas, le llevó su PC y se quedaron hablando de un montón de cosas. No se enteró nadie de esto”, contó. Los amigos se asombraron de que nunca nadie lo había contado "Y Momo ni siquiera lo subió a las redes", dijeron.

Lamentablemente, Davo contó al final del clip que su amigo había fallecido hace un mes y que le había dado la noticia a Momo. Sin dudas fue un gran gesto que el influencer tuvo con el joven y más aún que lo haya hecho sin mostrarlo en redes sociales.

Mira el video

Quién es Momo Benavides

Géronimo Benavides más conocido como Momo nació en Tolosa, ciudad de La Plata y actualmente es uno de los influencers más reconocidos de la Argentina. Tiene millones de seguidores en Instagram, Twitch, YouTube y Twitter. Comenzó su carrera en el 2013 con videos caseros y en el 2019 estos terminaron de hacerse virales y conquistó las redes.