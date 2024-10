Anses: el Gobierno confirmó cuál es el grupo de jubilados que no cobrará el bono en noviembre

Hace unos días atrás, el titular de Anses, Mariano de los Heros informó que el bono de $70.000 para jubilados continuará hasta fin de año, inclusive que se mantendrá el año que viene. Sin embargo, este monto que se estableció en abril será sin ajuste por inflación, es decir, quedará igual. Esto significa una pérdida del poder adquisitivo de jubilados que hasta el día de hoy, según BAE negocios, ha perdido más del 20% en términos reales durante el Gobierno de Javier Milei.

Para noviembre también se espera un aumento del 3.47%, que se establece según la nueva fórmula de Movilidad. Esta dispone que el aumento se corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Indec, pero de dos meses atrás, en este caso, de septiembre.

Los jubilados y pensionados que superen el monton de la mínima recibirán un proporcional. Foto: Shutterstock

Esto indica que el haber mínimo en noviembre será de $252.798 y ascenderá a $322.798 con el bono. Sin embargo, hay un grupo de jubilados que no recibe esta ayuda económica o sólo recibe un proporcional, ya que el total de este pago sólo está destinado a quienes cobran la mínima.

En este sentido los haberes de jubilados de noviembre serán:

Jubilación de $312.798,48 recibe $10.000.

Jubilación de $302.798,48: recibe $20.000.

Jubilación de $292.798,48 recibe $30.000.

Jubilación de $282.798,48: recibe $40.000.

Jubilación de $272.798,48: recibe $50.000.

Jubilación de $262.798,48 recibe $60.000.

Jubilación de $252.798,48 recibe $70.000.

Además del bono los jubilados recibirán un aumento del 3.47%. Foto: Archivo

Los jubilados y pensionados que cobren más de $322.798,48 no recibirán el bono. Además de jubilados, quienes sí lo recibirán son los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez o invalidez, las beneficiarias de pensiones para madres de siete hijos o más, pensiones no contributivas y pensiones graciables de la entidad.